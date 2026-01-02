Après le solide spin-off Ballerina, beaucoup attendent désormais des nouvelles du prochain film officiel, John Wick 5. À l'occasion d'un récent appel à ses investisseurs, Lionsgate a toutefois fait une autre annonce officielle tout aussi digne d'attention pour les afficionados du célèbre assassin incarné par Keanu Reeves, mais qui sort cette fois du cadre cinématographique.

John Wick bientôt sur un autre type d'écran

La franchise John Wick figure définitivement parmi les récentes franchises hollywoodiennes les plus en vogue. Ce notamment grâce à des films d'action au rythme frénétique, aux scènes de combat intenses et magnifiquement chorégraphiées, des décors de haute volée, et surtout des personnages marquants, dont évidemment le rôle principal d'une classe folle campé par un Keanu Reeves en très grande forme. Depuis la sortie du premier film en 2014, nombre de fans rêvaient toutefois de pouvoir faire la même chose dans un jeu.

Lionsgate, la société de production de John Wick, partageait visiblement une envie similaire en 2023 en carressant l'idée d'en faire une adaptation vidéoludique avec un budget AAA. La rumeur du développement d'un tel jeu circule donc depuis, mais les choses ont récemment pris une tournure plus officielle lors d'un appel aux investisseurs de Lionsgate pour son deuxième trimestre de l'année fiscale 2026. Durant celui-ci, Adam Fogelson, directeur de la branche cinématographique du groupe, a en tout cas indiqué « Nous avons des opportunités dans le domaine du jeu vidéo AAA comme John Wick et Saw, qui feront l'objet d'une annonce bientôt ».

Fogelson a également évoqué le fait que Lionsgate souhaiterait adapter d'autres franchises phares de son portfolio au format vidéoludique. Outre des jeux AAA autour de John Wick et Saw, il faudra donc s'attendre à d'autres initiatives similaires dans un futur plus ou proche. Concernant le personnage de Keanu Reeves, fort de son expérience dans la peau de Johnny Silverhand pour Cyberpunk 2077, l'acteur pourrait encore nous régaler d'une belle performance. Reste à voir si le jeu John Wick sera à la hauteur des films, un budget AAA n'était pas nécessairement la garantie d'un projet réussi.

© Lionsgate

Source : Lionsgate