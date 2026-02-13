Le mois dernier, nous apprenions que John Wick allait réserver une grosse surprise sur un tout autre type d'écran, et la chose se confirme dans une bande-annonce qui tabasse.

En attendant des nouvelles de John Wick 5, on apprenait dernièrement que Lionsgate a d'autres plans pour le célèbre assassin incarné par Keanu Reeves ainsi que d'autres franchises phares sous sa férule comme Saw. À l'occasion du premier State of Play de 2026, nous avons en tout cas eu la confirmation qu'une adaptation vidéoludique de Baba Yaga est bel et bien dans les cartons, et ça donne envie d'en découdre.

John Wick est officiellement de retour pour tout tabasser, mais en jeu vidéo

En un peu plus de 10 ans, la franchise John Wick a donné comme un second souffle au genre du cinéma d'action, notamment grâce à une mise en scène léchée, une ambiance unique, mais surtout des personnages forts, dont le protagoniste principal incarné avec une classe folle par Keanu Reeves. Pourtant, la licence n'avait pas encore eu droit à beaucoup d'adaptations vidéoludiques en bonne et due forme, à l'exception de Hex, mais qui prenait la forme d'un jeu tactique en temps réelle et en vue du dessus. Soit une expérience assez loin de l'action viscérale des films.

À l'occasion du State of Play 2026, on a toutefois enfin pu découvrir un jeu John Wick visant à retranscrire les sensations des longs-métrages avec un gros budget, comme promis par Lionsgate. C'est en l'occurrence Saber Interactive (Space Marine 2), qui va se prêter à l'exercice, et on a eu droit à une première présentation de la chose, bien qu'elle ne dispose pas encore de titre établi.

On remarque quoi qu'il en soit qu'on pourra bien entrer dans la peau de John Wick et distribuer tant les mandales que les balles dans un gameplay qui n'a rien à envier au très bon Sifu en la matière. Malheureusement, il faudra pour l'instant se contenter de la bande-annonce ci-dessous, le prochain jeu de Saber dans l'univers de John Wick ne disposant pour l'heure pas de titre, et encore moins d'une fenêtre de sortie.