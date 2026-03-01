Au cours des dernières années, de nombreux FPS coopératifs ont vu le jour. Mais dans le lot, très peu peuvent se targuer d’être à la hauteur de Left 4 Dead. Développée et éditée par Valve entre 2008 et 2009, cette franchise reste aujourd’hui encore un véritable modèle dans le domaine, qui a pavé la voie à bien d’autres titres par la suite. On pourrait par exemple citer Back 4 Blood, successeur spirituel signé des créateurs même de Left 4 Dead, ou encore le futur John Carpenter’s Toxic Commando, qui ramènera le genre avec fracas dès ce mois-ci.

Toxic Commando, un Left 4 Dead-like prometteur signé Saber

Édité par Focus Entertainment, ce nouveau titre, développé par Saber Interactive en collaboration avec l’illustre réalisateur américain, entend en effet remettre le FPS coopératif sous le feu des projecteurs avec une aventure déjantée qui respire les années 80. Car au programme de ce Left 4 Dead-like nous attendent non seulement une expérience digne des plus grands films d’action de série B, mais aussi et surtout un jeu coopératif aussi explosif que nerveux dont l’objectif sera on ne peut plus simple : survivre à des hordes de zombies avec ses amis.

Contrairement à Left 4 Dead, qui prenait la forme d’une véritable fuite en avant en forme de couloirs, Toxic Commando invitera toutefois les joueurs à l’exploration, dans des zones semi-ouvertes où plusieurs objectifs pourront être réalisés. Que ce soit à pied ou en véhicule, plusieurs moyens de locomotions seront ainsi à notre disposition pour explorer les lieux, même si l’objectif premier restera évidemment de se rendre du point A au point B en évitant de tomber sous les coups des centaines de zombies présents sur notre route.

Pour ce faire, Toxic Commando proposera alors de choisir ses armes parmi tout un arsenal de fusils et d’explosifs, en sachant que chaque joueur de l’équipe pourra également choisir parmi plusieurs classes de personnages afin de trouver le style de jeu qui lui correspond le mieux. Bref, autant dire que le titre de Saber Interactive semble donc avoir tout ce qu’il faut pour succéder avec talent aux excellents Left 4 Dead, même s’il faudra bien sûr attendre le 12 mars prochain sur PS5, Xbox Series et PC pour pouvoir s’en assurer.

Une démo est déjà disponible sur Steam

Notons au passage que pour les plus curieux, Toxic Commando est d’ores et déjà jouable gratuitement sur Steam, où une démo est proposée dans le cadre du Néo Fest. Celle-ci vous donne alors notamment accès à deux des missions du titre, en plus de vous permettre de prendre en main les principales mécaniques du jeu, que ce soit seul ou jusqu’à quatre joueurs. Attention toutefois, Saber précise que vos données ne seront pas conservées pour la sortie officielle de Toxic Commando, qui vous fera donc repartir de zéro.

Source : Saber Interactive