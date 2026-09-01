Les jeux du PS Plus de septembre 2026 sont disponibles avec des licences hyper appréciées et une petite pépite indé pour les fans de RPG à l'ancienne.

Ils avaient d'abord leaké, ils ont ensuite été officialisés, les jeux PS Plus du mois de septembre 2026 sont enfin disponibles pour tous les abonnés. Peu importe votre formule, vous pouvez dès maintenant récupérer Sniper Elite Resistance, Chained Echoes, Wobbly Life et MLB The Show 26 sans frais supplémentaires jusqu'au 5 octobre 2026.

4 nouveaux jeux offerts au PS Plus de septembre 2026, ils sont dispo !

Chaque mois, PlayStation offre plusieurs jeux à tous ses abonnés PS Plus. Que ce soit avec le PlayStation Plus Extra & Premium ou bien évidement l'Essential, vous pouvez venir les réclamer directement depuis votre console ou depuis le site officiel de PlayStation. Ils peuvent ensuite être téléchargés sans frais supplémentaires et conservés autant de temps que vous avez un abonnement actif. Pour le mois de septembre 2026, ce ne sont pas moins de 4 jeux qui vous sont proposés, tous très différents : Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life et Chained Echoes. Tous les jeux du PS Plus de septembre 2026 sont disponibles dès maintenant et ce, jusqu'au 5 octobre 2026.

Sniper Elite Resistance : jeu de tir qui mélange phases de sniper et infiltration.

MLB The Show 26 : célèbre simulation de baseball.

Wobbly Life : un jeu de plateforme coloré jouable en coopération.

Chained Echoes : un JRPG à l'ancienne hyper bien noté.

Sniper Elite Resistance, le dernier épisode de la licence

C'est certainement le plus gros jeu et surtout le plus abordable de cette sélection du PS Plus de septembre 2026, Sniper Elite Resistance est le dernier volet de la célèbre licence. On y incarne toujours un tireur d'élite expérimenté en pleine Seconde Guerre mondiale qui part en mission pour affronter les nazis. Une fois encore, il faudra jongler entre infiltration en territoire hostile et tir de précision longue portée, le tout avec les fameuses killcams X-Ray qui nous font suivre la balle même à travers le corps des adversaires. Disponible depuis janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, le jeu a rencontré un joli succès auprès des fans et débarque maintenant dans le PS Plus.

Chained Echoes, pour les fans de JRPG à l'ancienne

Autre jeu intéressant du PS Plus de septembre 2026, Chained Echoes est un JRPG qui sent bon le old school. Avec ses graphismes rappelant les meilleurs jeux du genre sur NES notamment, Chained Echoes nous lâche sur le continent de Valandis alors en proie à la guerre. Notre héros, accompagné de quelques compagnons, va alors se lancer dans une quête pour restaurer la paix dans la région et combattre un mal qui ne cherche qu'à s'éveiller. Chained Echoes propose un gameplay résolument old school avec des combats au tour par tour, une tonne d'équipement à découvrir et même un peu de craft. Les abonnés PS Plus en auront pour 30 à 40 heures de jeu pour compléter ce périple et explorer ce vaste monde de science fantasy.