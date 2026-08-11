Vous avez tous joué à ces jeux, vous les aviez certainement sur Game Boy, ils valent désormais des millions. Vous avez peut-être encore l'un de ces trésors.

S'il y a bien une licence qui nous a tous suivis dans notre enfance et continue de nos jours, c'est Pokemon. Arrivée en France à la fin des années 90, la franchise est désormais la plus lucrative de tous les temps et attire les collectionneurs. Un nouveau record vient d'ailleurs d'être battu puisque des copies de Pokemon Jaune, Bleu et Rouge viennent d'être vendues pour la bagatelle de 2 millions de dollars.

Les trois premiers jeux Pokemon valent des millions

Nous étions jeunes lorsqu'à l'époque on s'échangeait des cartes Pokemon à la récré et que l'on se prêtait nos cartouches de Game Boy comme si de rien n'était. On était tous loin, très loin d'imaginer que notre Dracaufeu pèserait des milliers de dollars ou que notre cartouche de Game Boy pourrait nous rendre millionnaires 30 ans plus tard. C'est pourtant ce qu'il se passe, la fièvre Pokemon vient de pousser deux acheteurs anonymes à mettre la main sur une collection de jeux Pokemon pour 2 millions de dollars.

Les trois versions classiques de ces jeux Pokemon, Jaune, Rouge et Bleu ont été authentifiées et gradées par PSA, un service qui permet de noter certains produits comme des jeux ou des cartes à collectionner, afin de les figer et de leur faire prendre de la valeur. Les jeux Pokemon Jaune et Rouge ont ainsi décroché la note maximale de 10, tandis que la cartouche Pokemon Bleu a décroché un très joli 9,8. Ce sont les plus belles versions connues à ce jour. « Il est incroyablement difficile d'obtenir un exemplaire neuf d'un jeu scellé, ne serait-ce qu'à cause des petites éraflures qu'il peut subir lors de l'emballage et de l'expédition vers les magasins. En trouver un qui reste en parfait état (10/10) est donc incroyable » a affirmé Nathan Howerton, PDG de Nostalgie, une société de courtage spécialisée, lors d'un échange avec Polygon.

Via Polygon

Un nouveau record, mais qui ne surpasse pas Mario

C'est un record pour Pokemon, quelque chose d'inimaginable il y a encore une dizaine d'années selon le spécialiste Nathan Howerton. « Il y a dix ans, une transaction de 2 millions de dollars pour trois jeux Pokémon certifiés aurait semblé inimaginable. Aujourd'hui, elle témoigne de la reconnaissance croissante du fait que les jeux d'importance historique et de grande valeur méritent d'être cités au même titre que les bandes dessinées, les cartes à collectionner et les objets de collection sportifs les plus précieux au monde » affirme-t-il. Cette transaction se place juste derrière le record établi par une version NES impeccable de Super Mario Bros qui s'est vendue à 3 millions de dollars en juin 2026.

source : Polygon