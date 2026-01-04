Le développement à rallonge de Beyond Good & Evil 2 a beau être devenu l’un des running gags les plus récurrents dans l’industrie, il est pourtant loin d’être le seul. En lice dans la catégorie des productions qui s’éternisent se trouve également Star Citizen, MMO spatial dont le développement a débuté en 2012 et qui affiche désormais un budget pharaonique de près d’un milliard de dollars. Et il en va de même pour son spin-off, Squadron 42, qui nous a toutefois partagé de bien belles nouvelles avant de débuter 2026.

Squadron 42 reconfirme sa sortie pour 2026

En effet, comme si Star Citizen ne suffisait pas, Cloud Imperium Games a également décidé de se lancer dans un spin-off solo du MMO spatial qui, à l’origine, était annoncé pour une sortie courant 2014. Mais nous voilà plus de dix ans plus tard, toujours sans réelles nouvelles de Squadron 42 qui, comme l’assure Chris Roberts, progresse pourtant très bien. « Nous sommes confiants dans la direction prise par le jeu et nous nous concentrons pleinement sur sa réalisation » a affirmé le boss du studio dans une longue lettre publiée sur le site officiel du studio.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients d’y jouer, et nous avons hâte de le mettre entre vos mains. On ne prévoit pas de longue campagne marketing [pour Squadron 42], car nous avons déjà publié notre lot de bandes-annonces et d’aperçus de gameplay. Le moment venu, vous (et le reste de l’industrie du jeu vidéo) entendrez beaucoup plus parler de nous » conclut alors Roberts. Quant à ce « moment venu », justement, il reste maintenu pour 2026, sans plus de précision dans l’immédiat.

© Cloud Imperium Games

Le studio dévoile les avancées majeures du projet

Il faut dire que comme le révèle le boss de Cloud Imperium dans sa lettre, Squadron 42 a bien évolué au cours de l’année 2025. « Tous les chapitres sont désormais entièrement jouables du début à la fin, et nous avons-nous-mêmes joué régulièrement au jeu » confie-t-il. Un jeu qui, toujours selon le créateur, dispose alors actuellement d’une durée de vie de plus d’une quarantaine d’heures, et qui promet d’être « exceptionnel une fois que les dernières retouches, optimisations et corrections de bugs auront été effectuées ».

« Une grande partie de ce qui rend cela possible est la technologie que nous avons développée chez Cloud Imperium au fil des années. La possibilité de passer sans transition de la marche à pied à un véhicule dans lequel vous pouvez voler et vous déplacer jusqu’à une planète ou à travers des systèmes stellaires, le tout sans écran de chargement, crée un niveau d’immersion très difficile à reproduire » précise Roberts. « Cette combinaison d’interaction rapprochée et d’échelle galactique est au cœur de ce qui rendra Squadron 42 si unique ».

Pour autant, le studio de Star Citizen accorde tout autant d’importance à la qualité du contenu du jeu. « De l’écriture à la capture de mouvements, en passant par les personnages, les environnements, les vaisseaux, les éclairages, les sons, les cinématiques et la conception, je suis extrêmement fier du niveau de soin apporté à l’ensemble de [Squadron 42] » confie-t-il. « Associé à des systèmes hautement interactifs, cela créé une expérience qui vous plonge dans cet univers et vous y maintient ». De quoi décupler notre impatience à l’idée de pouvoir y jouer, assurément.

Source : Cloud Imperium Games