Que l'on parle de la licence Deus Ex, de jeux comme Marvel's Guardians of the Galaxy ou des épisodes modernes de Tomb Raider, Eidos Montréal est un studio que les joueurs connaissent bien. Il a toutefois été racheté en 2022 pour la coquette somme de 300 millions de dollars par le groupe Embracer. On sait depuis qu'Eidos Montréal a traversé de très nombreuses difficultés en interne, avec plusieurs importantes vagues de licenciements et des annulations de projets. C'est d'ailleurs depuis ce moment là qu'on sait qu'on ne reverra pas Deus Ex de sitôt. Voire peut-être même jamais. Le média Insider Gaming a tout récemment confirmé quelque chose d'assez surprenant : parmi ces projets annulés se trouvait apparemment un jeu Seigneur Des Anneaux. Auquel, du coup, personne ne pourra jamais jouer.

Un jeu Seigneur des Anneaux inspiré de Telltale ne verra jamais le jour

La description du projet est assez avare en informations, puisque le développement aurait été brutalement arrêté après le rachat du studio. On sait toutefois que ce projet de jeu Seigneur des Anneaux aurait pu contenir des mécaniques de jeu de cartes, et un aspect narratif « inspiré de Telltale ». Pour rappel, il s'agissait du studio (désormais fermé) derrière les jeux d'aventure basés sur des licences comme The Walking Dead, The Wolf Among Us, Retour Vers le Futur ou encore Minecraft.

Le site d'actualité MP1st revient cependant sur l'existence de ce projet dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et a réussi à mettre la main sur quelques illustrations. Les images proviennent du portfolio d'un ancien artiste du studio Eidos Montréal, et montrent plusieurs lieux tirés du monde de la Terre du Milieu. On peut notamment y voir la ville portuaire de Umbar, décrite dans les livres et principalement habitée par des pirates. Mais aussi une image de de l'Auberge du Poney Fringant, dans laquelle les trois héros font la rencontre d'Aragorn.

Une dernière capture d'écran semble même montrer des premiers tests de gameplay. On peut y apercevoir des environnements encore non texturés, ainsi qu'une caméra en vue de dessus lors de l'exploration. Aucun joueur ne sait cependant à quoi aurait pu ressembler le projet, ni même comment il se serait joué manette en main.

Voici cependant à quoi aurait pu ressembler un jeu d'aventure Seigneur des Anneaux imaginé par Eidos Montréal. Le projet n'est désormais plus d'actualité, et le studio est concentré sur son prochain projet. Un dénommé P11, qui serait un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé sous l'Unreal Enigne 5.











Source : MP1st