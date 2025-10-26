À l’aube de la sortie de son prochain film, le réalisateur de Predator: Badlands partage son rêve quant au fait de voir la franchise être adaptée dans un jeu d’action-aventure un jour.

Dans un peu moins de deux semaines, l’univers de Predator fera son grand retour au cinéma avec Predator: Badlands, un nouveau film signé Dan Trachtenberg. Fraîchement débarqué sur la franchise, le réalisateur de l’excellent Prey reviendra ainsi à la barre pour la seconde fois, après avoir entre-temps co-signé la réalisation du film d’animation Killer of Killers plus tôt cette année. Et à l’aube de la sortie de son nouveau film, le créateur ne rêve que d’une chose : qu’une adaptation de Predator à la Uncharted ou à la Assassin’s Creed finisse par voir le jour.

Un jeu Predator à la Uncharted ? Dan Trachtenberg en rêve !

En effet, interviewé par IGN à l’occasion de l’IGN Fall Fan Fest 2025, Trachtenberg n’a pas manqué de rappeler à quel point il est lui-même un grand gamer. C’est pourquoi il espère aujourd’hui plus que jamais qu’un éditeur finisse par s’emparer de Predator pour en faire un véritable « jeu d’action-aventure à la troisième personne, comme Uncharted, Assassin’s Creed, ou ce genre de jeux en monde ouvert ». « Il y a tellement de plaisir à prendre en jouant à Predator » assure-t-il à ce sujet. « J’espère que ça arrivera ».

Pour l’anecdote, Trachtenberg a d’ailleurs révélé qu’il avait lui-même conçu un niveau pour un jeu Predator lorsqu’il était petit, dans le cadre d’un concours organisé par le magazine GamePro. « J’adorais GamePro, et la rédaction avait organisé un concours de conception d’un niveau qui serait ensuite publié dans le magazine » explique le réalisateur. « J’ai soumis ma candidature, et j’ai conçu un niveau pour un jeu vidéo Predator, qui ne faisait que copier Contra. Mais je n’ai pas été sélectionné » précise-t-il cependant.

Au cours de l’interview, Trachtenberg exprime au passage ses regrets quant au fait d’avoir « raté le coche de Concrete Jungle », titre d’Eurocom sorti en 2005 sur PS2 et Xbox. Cela dit, avec un metascore de 47 sur Metacritic, le réalisateur de Predator: Badlands n’a assurément rien manqué. Maintenant, nul doute que bien des joueurs seraient ravis d’avoir un jeu Predator à gros budget à la sauce Uncharted ou Assassin’s Creed. Mais à défaut d’en avoir un pour le moment, il reste toujours possible de se plonger dans Hunting Grounds, le jeu multijoueur asymétrique d’IllFonic sorti en 2020.

Source : IGN