Jusqu'à présent, le podium des titres les mieux notés de 2026 comportait respectivement Forza Horizon 6, Pokemon Pokopia et Resident Evil Requiem, si on se réfère notamment à Metacritic. C'était du moins avant la sortie toute récente d'un petit jeu indépendant qui leur coupe l'herbe sous le pied en occupant désormais la première place d'un classement comportant pourtant de nombreux autres excellents titres.

Un nouveau petit jeu indé éclipse tous les titres les mieux notés de 2026

Alors qu'on entre dans la seconde moitié de l'année, plusieurs titres se dégagent déjà comme de potentiels favoris du prestigieux titre de meilleur jeu de l'année. De gros succès critiques comme les trois susmentionnés, ou encore d'autres comme Mewgenics, 007 First Light, SAROS et tant d'autres, pourraient également avoir leur chance. C'était cependant sans compter sur le dernier bébé d'un studio indépendant extrêmement populaire, baptisé Yacht Club Games.

Après avoir donné un sacré coup de pelle au genre plateforme avec la véritable lettre d'amour aux platformer rétro qu'est Shovel Knight, il semblerait qu'ils aient encore frappé un très grand coup avec leur nouveau jeu : Mina the Hollower. Cette fois, le studio propose une sorte d'adaptation des Zelda de l'époque, avec un soupçon de Souls-like, aux commandes de la petite souris Mina. Et le résultat semble avoir conquis tant la critique que le public.

Sur Metacritic, Mina Hollower occupe en tout cas la place du jeu le mieux noté de 2026, avec une moyenne de 92 (contre 91 pour Forza Horizon 6 et 89 pour Pokemon Pokopia et Requiem). Sorti ce 29 mai 2026, il écope également sur Steam d'une moyenne de notes « très positives » avec 86% d'évaluations favorables sur 295 avis d'utilisateurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ce nouveau jeu à l'énorme succès de Yacht Club Games arrivera-t-il à maintenir sa place ? Verdict dans les prochains mois, alors que d'autres jeux pourraient encore créer la surprise en attendant un certain GTA 6.

Sources : Metacritic ; Steam