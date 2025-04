C'est un genre de niche et en même temps, il attire beaucoup de joueurs. L'horreur va prochainement accueillir un nouveau titre qui nous fait frissonner d'avance rien qu'avec son teaser ! Il se présente comme la deuxième production d'un studio français prometteur, dont les membres présentent déjà une expérience significative sur des projets d'envergure. Découvrez les premières images avec nous. Ça s'annonce déjà brutal.

Un futur jeu d'horreur incontournable ?

Le premier jeu des Lyonnais d'Obelisk Studio sortait pour Halloween en 2023. Intitulé Ghostland Yard, il n'avait pas attiré beaucoup l'attention. Pour autant, il a séduit celles et ceux qui l'ont essayé avec son adorable fantôme à déplacément de plateforme en plateforme. La critique s'est ainsi montrée « très positive » sur Steam. Compte tenu de son style en 2D et de sa direction artistique très mignon, imaginez notre surprise en découvrant le violent et viscéral Displacement.

Obelisk Studio a dévoilé hier soir son second jeu actuellement en cours de développement. Les Lyonnais ont tout de suite annoncé la couleur ! Displacement promet une entrée fracassante dans un univers sombre et cryptique. Vous y incarnez Arthur Bishop, un psychologue qui s'apprête à faire face à ses pires cauchemars au cœur d'une station perdu en plein hiver.

« Ultraviolent », « Brutal », voici les qualificatifs qui accompagnent le teaser de Displacement. Les images en donnent déjà un avant-goût. Entre les décors ensanglantés, où les corps peuvent s'amonceler, et les ennemis terrifiants prêts à vous tomber dessus... l'horreur sera assurément au rendez-vous. Attendez-vous à très lourd !

Displacement va cogner fort

Pour résumer, Displacement sera un jeu d'action horrifique en vue à la première personne pour une immersion encore plus impressionnante. Le gameplay mettra l'accent sur les combats de mêlée, avec plusieurs armes — une vingtaine — à disposition pouvant être empruntée directement à votre environnement. Préparez-vous, car il faudra faire preuve de sang-froid pour venir à bout des bosses.

Fort de l'expérience de son équipe sur des titres comme Sons of the Forest et Far Cry 6, ou encore la série Love, Death & Robots, Obelisk compte bien marquer les esprits. Displacement n'a pas de date de sortie pour le moment. Toutefois, le jeu est en passe d'atteindre la phase de validation de la vertical slice de son alpha. C'est une étape capitale dans son développement. Pour soutenir le projet, le studio invite déjà les joueuses et joueurs à l'ajouter à leur liste de souhait sur Steam, un détail qui garantit une sortie a minima sur PC.