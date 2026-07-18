Développé par NetEase Games et sorti d'abord sur PC en 2024, puis l'année suivante sur mobile, le jeu gratuit de survie qu'est Once Human célèbre son second anniversaire en fanfares en s'offrant enfin une sortie sur les consoles PS5 et Xbox Series, avec en prime de nombreuses fonctionnalités pour faire en sorte que cette version consoles s'intègre le mieux possible dans son propre écosystème horrifique.

Le jeu gratuit populaire Once Human enfin annoncé sur PS5 et Xbox Series pour fêter son second anniversaire

Disponible depuis le 9 juillet 2024 sur PC, le jeu gratuit Once Human a réussi à se démarquer d'autres jeux de survie similaires grâce à son univers post-apocalyptique à part, faisant la part belle à l'horreur et à une direction artistique qui sort clairement du lot. Grâce notamment à cette particularité notable, il a connu un franc succès à sa sortie initiale, puis sur mobiles l'année suivante. Avec deux ans de retards, les joueurs PS5 et Xbox Series pourront donc enfin découvrir le jeu gratuit Once Human prochainement, puisque NetEase a annoncé une date de sortie pour ces plateformes fixée au 25 août 2026.

Le plein de fonctionnalités et nouveautés en prime pour accompagner ce portage consoles

En plus d'une date de sortie sur PS5 et Xbox Series, NetEase Games a également dévoilé que le jeu gratuit Once Human accueillera pour accompagner cela une toute nouvelle perspective à la première personne. Histoire que les joueurs consoles ne soient pas trop dépassés par ceux sur PC et mobiles disposant d'une longueur d'avance, ce portage prendra également en charge le crossplay et le cross-plateformes complet entre PC, PS5 et Xbox Series dès sa sortie ce 25 août 2026.

Le jeu gratuit permettra également d'associer les comptes des joueurs y ayant déjà joué sur PC ou sur mobile. Les développeurs ont par ailleurs confirmé qu'il sera possible de jouer sur PS5 et Xbox Series en mode Qualité, qui vise la 4K à 60 fps, ou en mode Performance qui peut quant à lui atteindre les 120 fps sur un écran compatible. Cette version consoles de Once Human supportera également le combo clavier/souris.

Source : Once Human sur YouTube