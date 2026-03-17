Après avoir passé des années à travailler sur Overwatch chez Blizzard Entertainment, Jeff Kaplan se trouve aujourd’hui à la tête de son propre studio, Kintsugiyama, au sein duquel il développe un nouveau jeu de western en monde ouvert baptisé The Legend of California. Un jeu qui, très récemment, a d’ailleurs fait l’objet d’une longue présentation sur Twitch par Kaplan lui-même. À cette occasion, ce dernier en a alors profité pour répondre aux questions des internautes, et l’une de ses réponses est loin d’être passée inaperçue auprès des fans d’Overwatch.

Ce vétéran de Blizzard en a gros sur la patate, et il le dit

En effet, interrogé par l’une des personnes présentes sur le live, le vétéran de Blizzard est revenu pendant quelques instants sur les difficultés du rôle de créateur, notamment sous le prisme du regard des joueurs. « C’est vraiment dur » a-t-il ainsi déclaré. « En tant que développeur de jeux, on ne peut pas créer un jeu qui plaise à tout le monde, [et] certaines personnes ne voudront tout simplement pas y jouer. La communauté d’Overwatch manifeste une colère assez étrange à l’égard de ce jeu… », explique-t-il en référence à The Legend of California.

« Certains l’adorent, [mais] d’autres disent : ‘Je ne veux pas jouer à ce jeu !’. Donc je réponds : ‘Ouais, alors ne jouez pas, c’est cool… Personne ne vous met le flingue sur la tempe… Faites ce que vous voulez… Jouez simplement au jeu qui vous rend heureux » développe Kaplan. Avant d’enchaîner sur un phénomène qu’il baptise « Je dois piquer une crise de nerd », et grâce auquel il revient sur les réactions parfois toxiques de la communauté d’Overwatch, que ce soit à propos du titre de Blizzard ou de The Legend of California.

Car si Kaplan reconnaît qu’il peut comprendre « qu’on soit contrarié et qu’on exprime son opinion » face à certains choix, comme par exemple lorsque Blizzard apporte des modifications au gameplay d’un personnage très apprécié des joueurs, il affirme en revanche qu’il ne « comprendra jamais qu’on puisse se montrer hostile ou grossier à ce sujet ». Encore moins vis-à-vis d’un nouveau jeu à venir comme celui sur lequel il travaille. « Si un jeu sort et que tu n’as pas envie d’y jouer, que tu n’y as jamais joué, ferme ta gueule. Tout le monde s’en fout ».

Il dénonce les « caprices de bébé » de certains « nerds »

Des propos assez crus de la part de Kaplan, donc, qui traduisent néanmoins l’impact de la toxicité que peuvent avoir certaines réactions des joueurs sur les réseaux sociaux. À lui d’ailleurs d’enchaîner : « On n’a pas besoin de t’entendre dire que ça ne t’intéresse pas. C’est quoi ce truc : ‘Oh mon dieu, ça me met tellement en colère qu’ils aient décidé de sortir ce jeu qui ne m’intéresse pas du tout…’. Qui se soucie de mon avis si je ne compte pas y jouer et si je n’y ai jamais joué ? Pourquoi mon opinion aurait-elle de l’importance ? » explique l’ancien boss d’Overwatch.

« Si tu y joues, tant mieux, tu as un avis éclairé… Mais il faudrait un peu plus de ‘partage d’amour’ et un peu moins de ‘je pique une crise et je fais un caprice de bébé donc j’ai des votes positifs…’. Cette chambre d’écho est justement carrément dingue ». Fort de son expérience chez Blizzard, où il a « souvent été la cible de la colère des geeks », il explique alors ce qui se passe quand cela se produit : « Je vais tout simplement t’ignorer, putain. C’est tout ce que t’a gagné. C’est comme si je me disais : ‘Je ne vais plus t’écouter parce que tu es trop à côté de la plaque’ ».

Conscient que d’autres développeurs sont présents dans le chat, Kaplan confesse d’ailleurs que beaucoup partagent sa position, et se contentent désormais d’ignorer les joueurs qui font « un concours pour savoir qui marque le plus de points en jouant les indignés ». « L’indignation m’ennuie à ce stade, […] trouvez quelque chose de nouveau » conclut le vétéran de Blizzard. « Je vais probablement m’attirer des ennuis pour tout ce que je viens de dire, mais à ce stade de ma vie et de ma carrière, je m’en fiche complètement ». Le message est passé.

Source : Twitch