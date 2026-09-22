Pokemon a fêté ses 30 ans en grande pompe, notamment avec un joli coffret pour le JCC. L’année est cependant loin d’être terminée pour les duellistes puisque le jeu de cartes accueillera une nouvelle extension en novembre. Nous vous révélons en exclusivité deux cartes de Pokemon Mega-Evolution - Règne Delta.

Pendant que les scalpers se font balader partout en France par les internautes pour dévalisé les coffrets du 30e anniversaire, The Pokémon Company nous permet aujourd’hui de vous partager en exclusivité deux cartes du prochain set, Pokemon Mega-Evolution - Règne Delta. Voici donc deux nouvelles versions de Maskadra, dont une illustration alternative particulièrement jolie.

Présentation des cartes Maskadra dans Pokemon Mega-Evolution - Règne Delta

Prévue pour le 6 novembre 2026, Règne Delta, connue sous le code ME06 ou DLR en français, sera la sixième extension principale de la série Méga-Evolution du JCC Pokemon. Le set comprendra, en outre, 103 cartes principales pour un total de 135 cartes en comptant les différentes raretés secrètes, avec notamment Mega-Rayquaza-EX en vedette. Mais aujourd’hui, c’est l’adorable insecte présenté pour la première fois dans les jeux Rubis et Saphir. Dans sa version classique comme alternative, la carte de Maskadra aura les statistiques suivantes dans Pokemon Mega-Evolution - Règne Delta :

PV : 110

: 110 Type : Plante

: Plante Attaques : Motif Effrayant : inflige 30 dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon Défenseur ne peut pas utiliser d’attaques. Horde d’Insectes : inflige 50x dégâts. Montrez les 7 cartes du dessous de votre deck. Cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque Pokémon que vous y trouvez ayant l’attaque Horde d’Insectes. Mélangez ensuite les Pokemon montrés avec votre deck. Défaussez les autres cartes.

Faiblesse : feu x2

: feu x2 Resistance : aucune





Pour mémoire Pokemon Mega-Evolution - Règne Delta sera disponible en France le 6 novembre. Elle fera au préalable l’objet de tournois d’avant-première dès le 24 octobre dans les magasins participants. L’extension comprendra notamment :

4 Pokémon-ex Méga-Évolution

6 Pokémon-ex

14 Pokémon «illustration rare»

17 Pokémon et cartes Dresseur «ultra rare»

6 Pokémon et cartes Supporter «illustration spéciale rare»

6 cartes Stade à combiner pour recréer trois Stades Légendaires

Source : The Pokemon Company