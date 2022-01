Lors du tout début du mois de janvier au Japon, marques et commerces mettent en vente de manière temporaire des fukubukuro. Ces fukubukuro sont des pochettes surprise dont le contenu peut parfois valoir bien plus que leur prix de vente. Parmi les enseignes qui participent à cette tradition chaque année se trouve une célèbre boutique de rétrogaming japonaise que les collectionneurs et les joueurs nostalgiques connaissent bien.