Le studio IO Interactive se donne les moyens de ses ambitions et annonce une excellente nouvelle pour Project 007 et tous les futurs jeux comme le RPG fantasy ou un hypothétique Hitman 4.

Pour mener à bien tous ses travaux, à commencer par le jeu James Bond, IO Interactive agrandit (encore) sa famille.

IO Interactive Istanbul vient d'ouvrir ses portes

Hitman 3 est-il une véritable poule aux œufs d'or ? IO Interactive est-il soutenu par un acteur secret ? Ou le studio témoigne t-il juste de sa confiance ? Peut-être rien de tout cela, mais avant même une image du jeu James Bond, la société annonce l'ouverture qu'une quatrième antenne à Istanbul. La troisième en quelques mois.

Dans tous les cas, cette nouvelle opportunité remplit un objectif : réussir à sortir de terre les productions ambitieuses d'IO Interactive, Project 007 inclus.

Nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de notre quatrième studio IO Interactive à Istanbul, en Turquie. Avec son emplacement unique à la porte de l'Europe et de l'Asie, IOI Istanbul joue un rôle crucial dans la croissance et la réussite d'IO Interactive. La mission d'IO Interactive Istanbul vise à établir un centre de développement pour des jeux AAA dans la région, et créer des expériences uniques pour nos joueurs à travers le monde. Notre équipe à Istanbul jouera un rôle majeur dans nos productions ambitieuses : James Bond Project 007, le RPG fantasy et Hitman (ndlr : qui est cependant en pause pour le moment). Via IOI.

Crédits : Instant Gaming.

James Bond : Project 007 à l'horizon 2025 ?

Et en effet, avec trois jeux en cours de développement, il va en falloir des fées et des féetauds pour faire briller les yeux des joueurs. Une communauté qui devra patienter car le jeu James Bond, Project 007, ne sera pas disponible avant le 1er avril 2025. Au mieux. Ce qui explique en partie pourquoi nous n'avons eu qu'un maigre teaser, sans une idée du rendu ou de l'ambiance, quand bien même on sait à quoi s'attendre - dans les grandes lignes - avec l'agent au service de sa majesté.

Si la réception de ce James Bond est bonne, ce qui implique que le titre soit de qualité, IO Interactive se voit bien partir sur une trilogie. Mais avant de s'éparpiller, il faut déjà terminer la création du premier épisode. Une introduction dont le scénario sera une origin story et non une adaptation d'un film par exemple.