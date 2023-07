Cela fait longtemps que n'avons pas eu de nouvelles à son propos mais un jeu vidéo James Bond est bel et bien en préparation. Et celui-ci promet du très lourd à en croire cette récente annonce.

En 2020 nous pouvions apprendre l'existence d'un jeu James Bond chez IO Interactive qui est déjà responsable de l'excellente franchise Hitman. En mars dernier nous pouvions même découvrir que le jeu serait totalement indépendant des films avec un scénario inédit. Depuis plus rien, même pendant le Summer Game Fest. Mais aujourd'hui l'équipe de développeurs donne tout de même implicitement des nouvelles avec une annonce de création de studio.

James Bond : un projet majeur

On peut donc apprendre que l'équipe du jeu Hitman, IO Interactive, a ouvert un cinquième studio à Brighton, au Royaume-Uni, pour aider au développement son jeu James Bond, intitulé Project 007. Une équipe de base serait déjà en place sur la côte sud de l'Angleterre. Cela permettrait de renforcer l'entreprise qui est déjà présente à Copenhague, Malmö, Barcelone et Istanbul. En plus de cela c'est aussi un très bon clin d'oeil au pays d'origine du plus célèbre des agents secrets. Le PDG Hakan Abrak explique dans une interview avec Games Industry la chose suivante :

Nous avons examiné Leamington Spa et Newcastle, et nous avons pensé à Édimbourg. Mais il nous a semblé que l'énergie de Brighton était la bonne. Il y a beaucoup de promoteurs, c'est très proche de Londres et cela complète très bien nos autres studios

En terme d'effectif, le personnel de IO Interactive peut désormais compter 300 personnes, soit tout de même100 de plus qu'au printemps 2021. L'objectif pour l'entreprise est de pouvoir atteindre au moins 400 personnes d'ici un an pour faire grossir encore un peu le nombre d'employés et travailler encore plus efficacement sur ce jeu majeur.

Une info qui en dit long

Si ce nouveau studio doit dans un premier temps travailler sur le mystérieux RPG Project Fantasy, qui est une licence totalement nouvelle, le PDG explique qu'à terme le studio travaillera sur tous les projets. Le jeu James Bond Project 007 a besoin de beaucoup de mains ce qui ne peut signifier qu'une chose : il s'agit d'un AAA très ambitieux. Cette œuvre vidéoludique qui a pour objectif d'être "la première histoire sur les origines de James Bond" devrait donc tout faire pour combler les fans. Il reste toutefois quelques inconnues. Pour qu'un James Bond fonctionne il ne suffit pas de reprendre les codes des films d'espionnage mais aussi d'avoir un acteur de talent. Et pour le moment on ne sait pas du tout qui va prendre ce rôle, il devrait forcément s'agir d'un acteur jeune, reste à voir jusqu'à quel point. Difficile de passer après le charisme de Pierce Brosnan en jeu vidéo et l'indémodable GoldenEye 007.