Les fans de James Bond vont pouvoir faire la fête avec un tout nouveau collector de qualité. Clairement un bel objet, qui a en plus le mérite d’offrir une image bien plus soignée.

Les amateurs de 007 peuvent se réjouir. Un superbe coffret réunissant les six films cultes de James Bond incarné par Sean Connery arrive en Blu-ray 4K et Steelbook. Cette édition collector, disponible en précommande exclusive chez Cultura, sortira officiellement le 1er juillet 2025.

Six films mythiques James Bond réunis

Le coffret James Bond en question regroupe les grands classiques de l’ère Connery, du tout premier Dr. No (1962) jusqu’à Les Diamants sont éternels (1971). En détail, on retrouve l'ensemble des longs métrages.

Tout commence avec Dr. No, la toute première mission de Bond, qui le mène en Jamaïque face au mystérieux docteur du même nom. Dans Bons baisers de Russie, il tombe dans un piège tendu par le SPECTRE, en pleine guerre froide. Goldfinger marque un tournant dans la saga avec l’affrontement culte contre le redoutable magnat de l’or. Dans Opération Tonnerre, Bond doit empêcher une attaque nucléaire après le vol de deux bombes atomiques par l’organisation criminelle. On ne vit que deux fois plonge 007 au cœur d’une tension spatiale entre les États-Unis et l’URSS, sur fond de conspiration en mer du Japon. Enfin, Les Diamants sont éternels signe le retour surprise de Blofeld, qui utilise des diamants pour alimenter un satellite laser destructeur.

Une remasterisation 4K soignée

Chaque film a été restauré en ultra haute définition pour un rendu visuel à la hauteur du mythe. Et pour les collectionneurs, les Steelbooks exclusifs apportent une touche d’élégance supplémentaire. Proposé à 159,99€, le coffret peut être réglé en plusieurs fois sans frais. La livraison est gratuite en magasin Cultura, avec un retrait possible sous 2 heures.

Quand Sean Connery endosse pour la première fois le costume de James Bond dans Dr. No en 1962, rien ne sera plus jamais comme avant. Avec son accent écossais, son regard perçant et son élégance naturelle, il incarne un agent secret à la fois brutal, charmeur et flegmatique. Le mélange parfait. Tous les acteurs venus après lui, de Roger Moore à Daniel Craig, ont forcément dû composer avec son héritage...