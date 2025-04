Hier, nous avons enfin découvert la Nintendo Switch 2, que nous avons d’ailleurs eu l’occasion de prendre en main avec un premier test. Au-delà de la console elle-même, cette présentation a aussi été l’occasion de découvrir les jeux à venir, dont un certain Project 007, une adaptation vidéoludique inédite de la célèbre saga James Bond.

James Bond oui, mais sur Switch 2

C’est désormais officiel : James Bond revient dans un nouveau jeu vidéo aussi sur Nintendo Switch 2. L’annonce a été faite lors du Nintendo Direct du 2 avril, et elle a de quoi faire parler. Derrière ce projet, on retrouve IO Interactive, le studio danois connu pour son travail sur la série Hitman. Et cette fois, pas question d’adapter un film ou de recycler un scénario existant. Project 007 racontera une toute nouvelle histoire, imaginée spécialement pour le jeu.

Il s’agira d’une origin story, centrée sur les débuts de l’agent secret. On y découvrira un James Bond encore inconnu du grand public, bien avant les cocktails, les costumes sur mesure et les gadgets futuristes. Un angle intéressant, qui permet au studio de proposer sa propre vision du personnage, sans contrainte.

Une sortie confirmée sur Nintendo Switch 2

Ce James Bond qui est annoncé sur Switch 2, c'est une décision qui montre que la prochaine console de Nintendo compte bien accueillir des titres ambitieux, au-delà de ses classiques maisons. La présence d’un jeu James Bond est un signal fort : la Switch 2 vise aussi les joueurs en quête d’expériences plus matures, plus cinématographiques. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. IO Interactive n’a pas non plus confirmé les autres plateformes, mais il y a fort à parier que le jeu sera également prévu sur PS5, Xbox Series et PC.

Ce qui rend ce projet aussi excitant, c’est le savoir-faire du studio. Avec Hitman, IO Interactive a prouvé sa capacité à créer des univers riches, des mécaniques d’infiltration poussées et un vrai sens du détail.

