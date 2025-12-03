IO Interactive s’apprête à lever un peu plus le voile sur 007 First Light. Le studio promet une présentation riche en gameplay, histoire de montrer enfin comment il réinvente les débuts de James Bond.

IO Interactive prépare un rendez-vous important pour les fans de James Bond. Le studio dévoilera de nouvelles images de 007 First Light lors d’une diffusion en direct, le 3 décembre à 17h, heure de Paris. L’événement sera diffusé sur Twitch et devrait offrir la meilleure idée à ce jour de ce que propose cette réinvention du célèbre espion.

Un premier aperçu concret du jeu James Bond

Pour cette présentation, IO Interactive fera intervenir plusieurs membres clés de l’équipe. Le directeur du gameplay, Andreas Krogh, ainsi que le senior level designer Thomas Pulluelo, commenteront directement les séquences montrées à l’écran. Une bonne manière de comprendre comment le studio construit son approche et quels choix ont guidé la création de ce nouveau Bond.

007 First Light ne racontera pas l’histoire d’un agent James Bond déjà accompli. Le jeu s’intéresse à un Bond encore en formation, qui n’a pas encore obtenu son permis de tuer. C’est un parti pris assumé par IO Interactive, qui souhaite montrer un personnage moins assuré, parfois impulsif, et en pleine construction.

Ce choix narratif permet aussi d’explorer une progression plus marquée. Selon le studio, certaines missions seront parmi les plus grandes jamais créées par leurs équipes. Une ambition qui rappelle l’ADN flexible de Hitman, où la liberté d’action occupe une place essentielle.

Un retour très attendu pour la licence

Depuis James Bond 007 Legends en 2012, l’agent britannique n’avait plus eu droit à un projet majeur dans le jeu vidéo. 007 First Light marque donc un vrai retour, avec une direction artistique et narrative totalement repensée. IO Interactive ne souhaite pas imiter une version précise du personnage, mais proposer sa propre vision, pensée avant tout pour le médium jeu vidéo.

Le studio vise une sortie le 26 mars 2026 sur PS5, PC, Nintendo Switch 2 et Xbox Series X/S. D’ici là, la présentation du 3 décembre devrait jouer un rôle clé, elle montrera enfin comment IO Interactive imagine les débuts du plus célèbre des espions britanniques.