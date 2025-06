James Bond 007 First Light s'est enfin montré lors du State of Play et ça a l'air tout simplement incroyable. A mi-chemin entre Hitman et Uncharted, c'est une belle surprise.

Ça fait très, très longtemps que l’on a pas vu l’agent 007 en jeu vidéo et c’est désormais Ioi Interactive, les papas de Hitman, qui sont sur le coup. Lors du State of Play de ce soir, le studio en a profité pour nous dévoiler les premières images de son prochain jeu mêlant action, aventure et espionnage. Si ça a l’air vraiment superbe, dynamique et bourré d’humour, ça va aussi faire beaucoup parler puisque la direction prise, aussi fidèle soit-elle, est peut-être un poil éloigné de ce que les puriste pouvaient en attendre. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment sublime.

Le prochain jeu James Bond se montre enfin et si c'est une surprise, ça risque de diviser chez les puristes

Oubliez presque tout ce que vous savez de James Bond. Ici, il n’y aura pas de trentenaire ou de quadra en costard ni de grande classe à l’anglaise comme on nous en sert depuis des années puisqu’ici 007 est jeune et interprété par Patrick Gibson, récemment vu dans la série Dexter : Les origines. On pourrait même trouver à cette nouvelle version de James Bond des faux airs de Nathan Drake (Uncharted), notamment lors des quelques extrait très orienté grand spectacle que l'on a pu voir. À n’en pas douter, cette prise de risque de la part du studio pourrait être payante, mais risque de diviser chez les puriste. En l'état, le jeu semble se placer entre un Uncharted survitaminé et un Hitman pour son aspect infiltration que l'on a pu apercevoir rapidement.

Quoi qu’il en soit, ce James Bond 007 First Light est très prometteur et devrait se dévoiler encore plus dans les semaines à venir. Le jeu a par ailleurs profité de cette première présentation pour nous donner une fenêtre de sortie. James Bond 007 First Light est désormais attendu pour 2026, sans plus de précision malheureusement.