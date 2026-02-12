Après l’annonce de son report en fin d’année dernière, 007 First Light a profité du State of Play de ce soir pour se remontrer via un nouveau trailer explosif qui promet du lourd.

James Bond mettra peut-être un peu plus de temps que prévu à revenir, mais une chose est sûre : son retour se rapproche un peu plus à chaque nouveau jour qui passe. En effet, nous l’avons appris il y a quelques semaines : 007 First Light sortira finalement le 27 mai 2026, soit avec un retard de deux mois par rapport à ce qui était prévu à l’origine. Naturellement, IO Interactive compte toutefois mettre ce temps à profit pour peaufiner le jeu, qui n’a pas manqué de se rappeler à notre bon souvenir à l’occasion du State of Play de ce soir.

007 First Light brille au State of Play avec un trailer explosif

Après un passage aux Game Awards 2025, où le titre avait notamment officialisé la présence de Lenny Kravitz dans son casting, 007 First Light a en effet profité de la conférence de PlayStation pour remettre un bon coup de projecteur sur lui avec un nouveau trailer explosif nous en révélant davantage sur l’aventure qui attend le jeune James Bond dans ce titre. Un titre qui, pour rappel, mettra en scène un héros encore « immature et imprudent, qui a une mauvaise influence sur les autres recrues » du MI6.

Mais à l’instar du personnage que nous avons toujours connu dans l’œuvre de Ian Fleming et ses différentes adaptations, le personnage d’IO Interactive pourra tout de même compter sur son charme à toute épreuve pour séduire toutes les personnes croisant sa route. De quoi lui permettre de mener à bien cette mission tout à fait originale, qui conduira notamment les joueurs de 007 First Light à partir sur les traces de l’agent 009 tout autour du globe et à vivre toutes sortes d’aventures exceptionnelles.

Des aventures qui, vous le constaterez encore une fois à la vue du trailer du State of Play, nous promettent une expérience à mi-chemin entre du Uncharted et du Hitman, pour le plus grand bonheur des fans d’action-aventure et d’infiltration. Et cette fois-ci, on vous rassure : pas de changement annoncé dans la date de sortie de 007 First Light, qui reste prévu pour le 27 mai 2026. Rendez-vous dans un peu plus deux mois pour le grand retour de James Bond en jeu vidéo donc, près de quatorze ans après le dernier opus édité par Activision.