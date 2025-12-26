Initialement prévu pour le 27 mars 2026, 007 First Light reporte finalement sa date de sortie de plusieurs semaines afin de permettre à IO Interactive de peaufiner sa copie comme il se doit.

Tandis que nous ne sommes désormais plus qu’à quelques jours du passage à la nouvelle année, c’est tout naturellement que l’actualité commence tranquillement à ralentir, le temps de reprendre quelques forces pour repartir de plus belle début 2026. Une année qui, comme nous le savons, nous promet déjà de grandes aventures avec des titres comme GTA 6, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Marvel’s Wolverine, Resident Evil Requiem ou encore 007 First Light… qui devra toutefois se faire attendre un peu plus longtemps que prévu.

Car oui, comme annoncé par IO Interactive peu avant le réveillon de Noël, les prochaines aventures de James Bond arriveront finalement avec deux petits mois de retard, glissant du 27 mars 2026 au 27 mai 2026. De quoi laisser suffisamment de temps au studio pour « peaufiner et affiner davantage l’expérience », et ainsi s’assurer que 007 First Light « atteigne le niveau de qualité que les joueurs méritent le jour de la sortie ».

« 007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour, et toute l’équipe est entièrement dévouée au fait de délivrer une expérience James Bond inoubliable, qui allie action époustouflante, globe-trotting, espionnage, gadgets, courses poursuites en voiture, et plus encore » indique IO Interactive dans son communiqué, avant de préciser que « le jeu progresse bien et est maintenant intégralement jouable du début à la fin ».

« Nous sommes convaincus que cela garantira à 007 First Light un succès à long terme, et nous apprécions sincèrement la patience et le soutien continu que nous avons reçus depuis que nous avons annoncé le jeu » conclut alors le studio, en nous donnant d’ores et déjà rendez-vous début 2026 pour plus d’informations à son sujet. Un mal pour un bien, donc, puisque cela ne pourra que rendre meilleur le retour de James Bond dans le jeu vidéo après quatorze longues années d’absence.

Source : IO Interactive