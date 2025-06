Du haut de ses 25 millions d’exemplaires vendus, la dernière trilogie Hitman a été une véritable leçon pour IO Interactive. Et le studio compte bien mettre à profit tous ces enseignements avec 007 First Light.

De toutes les annonces à retenir de cette période de Summer Game Fest, l’une des meilleures n’est autre que celle de 007 First Light, le prochain jeu à venir du côté de chez IO Interactive. En effet, après avoir passé plus d’une décennie à se consacrer exclusivement à Hitman, le studio danois va désormais offrir une nouvelle aventure au célèbre James Bond, dont on pourra redécouvrir les origines dans un récit entièrement inédit. Et comme on pouvait s’y attendre, les développeurs comptent bien s’inspirer de tout ce qui a pu faire le succès d’Hitman.

007 First Light bénéficiera des leçons apprises avec Hitman

En effet, si les trois derniers opus mettant en scène l’inarrêtable Agent 47, désormais réunis sous l’appellation World of Assassination, bénéficient aujourd’hui d’un tel succès, c’est aussi parce que IO Interactive a su leur offrir un suivi exemplaire au fil des années. Pour preuve, le studio a encore récemment profité de l’annonce de 007 First Light pour intégrer une nouvelle mission gratuite dans Hitman où la cible, Le Chiffre, n’est autre que l’ennemi de James Bond incarné par Mads Mikkelsen dans le film Casino Royale.

De fait, comme le confirme Hakan Abrak au micro de The Game Business, IO Interactive compte alors naturellement reproduire ce schéma, qui a plus que largement fait ses preuves, avec 007 First Light à l’avenir. « Nous avons évidemment acquis beaucoup d’expérience grâce à World of Assassination, et beaucoup d’expérience sur la façon d’étendre une expérience solo en donnant du contenu gratuit et attirant aux joueurs » explique notamment le PDG du studio. « Vous pouvez vous attendre à ce que nous appliquions à Bond certains de [ces] enseignements ».

Abrak précise toutefois, si tant est que cela soit nécessaire, que leur objectif reste néanmoins avant tout de faire de 007 First Light le meilleur jeu possible à sa sortie en 2026. « Avec James Bond, nous avons vraiment amélioré notre furtivité, nous avons vraiment fait évoluer les aspects action de notre technologie et de nos fonctionnalités » révèle-t-il. « Des combats fluides, qui passent du tir à la mêlée… Pour Hitman, il s’agissait d’animations imbriquées. Ici, c’est une forme libre. Nous avons différentes voitures exotiques à conduire pour les joueurs. Cela nous donne plus de défis à relever ».

Un jeu réalisé avec le soutien d’Amazon

Et pour ce faire, le studio peut alors compter sur le soutien d’Amazon, dont le rachat des droits de la franchise en février dernier n’a aucunement impacté le développement de 007 First Light. « Nous avons toujours eu un bon partenariat avec MGM depuis le début, et maintenant avec Amazon MGM » assure Abrak. Et pour IO Interactive, qui sera alors la première compagnie à sortir une œuvre estampillée James Bond depuis No Time to Die en 2021, il s’agit naturellement d’un véritable privilège. « Nous sommes très reconnaissants », confesse le boss du studio.

