Le jeu James Bond 007: First Light n’est même pas prévu pour cette année que l’on a déjà droit à du contenu gratuit à récupérer en avance. Comme quoi, le studio tient à gâter les fans.

En attendant d’en découvrir davantage sur 007: First Light, le jeu James Bond développé par IO Interactive prévu pour 2026, le studio danois continue d’entretenir le mystère... mais aussi de gâter ses futurs joueurs. Une offre vient d’être repérée sur le site officiel. Cela serait dommage de louper ça.

Le jeu James Bond offre du contenu gratuit avant la sortie

En fait, deux éléments cosmétiques exclusifs James Bond sont offerts à tous ceux qui créent un compte IOI. L’occasion de s’équiper avec style avant même la sortie du jeu. Sur la page d’accueil de IO Interactive, une simple inscription permet de débloquer deux bonus liés à 007: First Light. Il s'agit de la tenue “En service”, qui évoque l’élégance froide et minimaliste du 007 des grands jours et surtout le “Pistolet d’or”, une arme mythique dans l’univers Bond.

Ce n’est pas un choix anodin. Le Golden Gun, ou “Pistolet d’or”, est l’une des armes les plus emblématiques de la saga James Bond. Popularisée par le film L’Homme au pistolet d’or (1974), dans lequel Christopher Lee incarne l’impitoyable tueur à gages Francisco Scaramanga, cette arme est devenue un symbole dans la culture 007.

Conçue pour ne tirer qu’une seule balle à la fois, mais toujours fatale, elle incarne l’élégance létale propre à Bond et à ses adversaires. Le pistolet d’or est également célèbre dans GoldenEye 007 sur Nintendo 64, il s’agissait de l’arme ultime, capable d’éliminer n’importe qui en un seul tir. Le fait qu’elle fasse son retour ici en skin montre bien que IOI souhaite flatter les connaisseurs.

Comment obtenir ces récompenses ?

La démarche est très simple pour obtenir ce contenu gratuit James Bond, et il n’y a vraiment pas grand-chose à faire. Cela ne vous prendra pas plus de deux minutes, montre en main. Ce serait donc dommage de passer à côté. Il suffit de :

Se rendre sur le site officiel IOI Descendre en bas de la page Cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous et recevez du contenu gratuit » Créer un compte IOI gratuitement

Source : iO Interactive