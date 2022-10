On le sait Meta souhaite tout miser sur la réalité virtuelle et le Metaverse, ainsi l'entreprise vient de dévoiler son très onéreux nouveau casque.

Lors de son Meta Connect 2022, Meta a pu présenter le casque Meta Quest Pro et les nouveautés à venir pour le Metaverse dont on vous parle au sein de cette news. L'occasion donc pour découvrir un nouveau casque de réalité mixte qui a de quoi surprendre à la fois pour ses caractéristiques mais aussi et surtout pour sa tarification.

Meta Quest Pro, un casque qui n'est pas pour tout le monde

Le Meta Quest Pro en image

Ce Meta Quest Pro n'est rien d'autre que ce qui portait le nom de Project Cambria il y a encore peu de temps et cet outil n'a pas vraiment à voir avec le casque VR Meta Quest 2 puisqu'il s'agit d'un appareil à réalité mixte. Il est donc aussi en plus du jeu, pensé pour être un portail pour le fameux Metaverse que l'entreprise de Mark Zuckerberg est en train de fantasmer. Il est aussi plus fin que son petit frère VR et reprend un peu les lignes d'un Microsoft HoloLens 2.

Contrairement au Quest 2, il propose une résolution en hausse de 2160 x 2160 pixels, un contraste 75 % plus élevé et un processeur 50 % plus rapide. L'appareil de Meta dispose aussi de caméras capables d’effectuer un tracking oculaire et facial, ce qui permet comme on peut s'en douter de reproduire en quasi temps-réel les expressions du visage pour le Metaverse. Zuckerberg explique :

Si quelqu’un sourit ou fronce les sourcils, son avatar doit pouvoir l’exprimer.

Des manettes plus ergonomiques

Pour les manettes, Meta introduit aussi les Meta Quest Touch Pro. Celles-ci disposent de trois capteurs qui permettent au casque de localiser précisément leurs positions dans l’espace pour un suivi ultraréaliste. Les Touch Pro disposent aussi d’un moteur haptique dernière génération pour vous donner l'impression de "ressentir" les choses. Un peu à la manière du film Ready Player One.

Le Meta Quest Pro est attendu le 25 octobre prochain et coûtera tout de même 1800 euros. Avec ce prix, clairement on n'imagine mal autre chose qu'un usage professionnel et il risque d'être difficile de convaincre le grand public.