Vous avez adoré It Takes Two et Split Fiction, les deux derniers jeux du studio Hazelight ? Voici alors une nouvelle qui pourrait vous réjouir. On sait depuis quelques mois maintenant que Josef Fares et son équipe travaillent sur leur prochain titre. On ignore encore précisément quel sera le concept, ou même l'univers de ce prochain jeu. Mais cela n'empêche pas le directeur créatif libano-suédois de teaser de nouvelles informations au sujet de sa prochaine création.

Dans une interview vidéo accordée en mars 2025 au média The Game Business, Josef Fares revenait sur le travail de son studio Hazelight. Il y expliquait notamment que l'équipe était déjà au charbon sur un prochain projet, peu après le succès de l'excellent Split Fiction sorti en début d'année dernière. Fidèle à lui-même, Fares n'hésitait pas à user de nombreux superlatifs pour qualifier sa prochaine création. « Je suis super confiant dans ce que l'on produit ici à Hazelight », confiait-il. « Je peux même facilement dire que notre prochain jeu sera encore meilleur que Split Fiction ». Bon ça, comme d'habitude, c'est lui qui le dit.

Le prochain jeu de Josef Fares (It Takes Two) pourrait-il mettre en scène 3 personnages ?

Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce cher Josef commence à dévoiler de plus en plus en d'indices au sujet de la prochaine création de Hazelight (It Takes Two, Split Fiction). Un tweet posté sur son compte X personnel ce mardi 10 février montre une photo du directeur créatif devant trois acteurs en train de faire de la motion capture. Avec le bras de Josef Fares intelligemment placé devant les trois personnes afin de cacher leur identité.

"Le prochain jeu est en cours de développement", dévoile Fares

Les petits détectives en herbe d'Internet ont évidemment passé de longues minutes à essayer de zoomer sur les acteurs, en analysant la forme de leur tête ou la pointure de leurs chaussures. Mais rien n'y fait : on ne sait pas qui se cache derrière ce bras. Il est en revanche assez étonnant de voir trois personnes faire de la motion capture pour ce prochain jeu. Split Fiction, It Takes Two et A Way Out mettent historiquement en scène deux personnages incarnés par les joueurs, et non trois.

Alors la prochaine création du studio Hazelight pourrait-elle renverser la balance et proposer cette fois-ci à trois joueurs de vivre l'aventure en même temps ? Peut-être qu'il ne s'agit là que d'une ruse, et que le titre sera pensé pour deux comme les précédents jeux du studio. Pour l'instant, il va falloir attendre.