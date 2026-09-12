Déjà disponible sur la première console hybride de Big N, It Takes Two s'offre cette fois une version Nintendo Switch 2. Le jeu phare de Hazelight, sacré GOTY de 2021, va ainsi s'offrir un coup de fouet. Graphismes mieux définis, fluidité accrue... Ce portage sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir un des titres incontournables de ces dernières années.

It Takes Two, une version encore améliorée bientôt disponible

Hazelight est vraiment le studio par excellence quand on parle de jeu coopératif. Il l'a d'ailleurs largement prouvé en décrochant le titre de « Jeu de l'année » aux Game Awards en 2021. Le jeu a su briller aussi bien par une narration aussi drôle que touchante, suivant les péripéties d'un couple en crise transformé en poupées par sa fille, que par son gameplay en duo qui repose sur un esprit de cohésion crucial pour résoudre tous les puzzles du jeu. Après les leaks, c'est donc un plaisir de voir le jeu s'officialiser sur Nintendo Switch 2.

Nous-mêmes, nous n'avions pas résisté à ce filtre d'amour unique en son genre. Alors vous It Takes Two revenir sur le devant de la scène 5 ans après son lancement, ça montre bien que le titre est toujours aussi incontournable de nos jours. Surtout que cette version Nintendo Switch 2 va apporter quelques nouveautés par rapport à celle de la Switch première du nom :

Meilleure résolution (du 1080p à la 4K en docké) avec des textures plus fines à l'œil et des effets retravaillés

Une plus grande fluidité avec un affichage à 60 FPS

Des temps de chargement plus rapide pour ne pas perdre de temps au lancement du jeu et entre les niveaux

Quand le GOTY 2021 sera-t-il disponible sur Nintendo Switch 2 ?

Vous n'aurez pas longtemps à attendre pour retrouver It Takes Two sur Nintendo Switch 2. La date de sortie a été révélée lors du dernier Nintendo Direct, elle est fixée au 15 octobre 2026. Une période automnale qui colle assez bien à l'esthétique et l'atmosphère du jeu finalement.

La version Nintendo Switch 2 d'It Takes Two est-elle payante ?

Nous vous le disions, It Takes Two a déjà eu droit à une version sur la première Nintendo Switch. Dès lors, certains se demandent probablement s'ils devront racheter le jeu sur Nintendo Switch 2. Electronic Arts, l'éditeur du jeu, précise que celles et ceux qui ont déjà la version Switch 1 profiteront d'une mise à niveau gratuite.

Enfin, notez qu'une seule copie d'It Takes Two est nécessaire pour jouer à deux. En effet, si vous ne pouvez pas jouer en local sur la même console, la fonctionnalité Gameshare de la Nintendo Switch 2 vous permettra de profiter quand même de l'expérience sur deux consoles différentes sans avoir à posséder le jeu en double.