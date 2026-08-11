Avec 23.6 millions d’unités vendues en l’espace d’un an, la Nintendo Switch 2 est à n’en pas douter un véritable succès pour Nintendo. Mais il faut dire que la firme japonaise sait faire ce qui est nécessaire pour nourrir cette réussite, que ce soit en offrant à sa machine un solide catalogue d’exclusivités ou encore le portage de nombreux jeux tiers très appréciés. Et les choses sont loin d’être terminées en la matière puisqu’à en croire une nouvelle fuite, It Takes Two, aka le GOTY 2021, pourrait à son tour débarquer sur Nintendo Switch 2 très prochainement.

It Takes Two bientôt annoncé sur Nintendo Switch 2 ?

C’est en tout cas ce que nous apprend une page apparue sur le site du revendeur chinois Prowell Asia Holdings, où une version native du jeu d’Hazelight Studio et Electronic Arts a récemment été listée pour le 15 octobre 2026. Pour l’heure, peu de détails en particulier ont été révélés à son sujet, mais l’on peut certainement s’attendre à ce que It Takes Two y bénéficie de diverses améliorations techniques, à l’instar par exemple d’une meilleure résolution ou de performances plus poussées que sur Nintendo Switch.

Toujours selon le revendeur, s’il serait bel et bien question d’une sortie au format physique, les joueurs Nintendo Switch 2 devraient toutefois se contenter d’une Game-Key Card, dont le poids est estimé à environ 12.1 Go. Maintenant, comme toujours dans ce genre de situation, précisons quand même que tout ceci n’a rien d’officiel pour le moment. Tant que rien n’aura été confirmé par les créateurs d’It Takes Two ou Electronic Arts, il convient donc de prendre cette fuite avec les pincettes habituelles.

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Cela étant, It Takes Two ayant déjà eu droit à une version Nintendo Switch en fin d’année 2022, cela n’aurait rien d’étonnant de voir Hazelight offrir à son titre une version native sur Nintendo Switch 2, histoire potentiellement d’aller à la rencontre d’un nouveau public en reboostant les ventes de son hit aux 30 millions d’exemplaires écoulés. À surveiller, donc. En attendant, les amateurs d’aventures coopératives à la It Takes Two peuvent toujours se tourner vers Orbitals, un nouveau jeu signé Shapefarm à venir le 4 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : Prowell Asia Holdings (via Nintendo Everything)