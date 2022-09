Objet de rumeurs depuis quelques semaines, le jeu Iron Man d’Electronic Arts est confirmé. Le titre solo à la troisième personne est en développement chez EA Motive. Voici ce que l’on sait de ce projet qui n’arrivera pas avant longtemps.

Un gros jeu Iron Man solo par les devs de Dead Space Remake

Un jeu Iron Man est officiellement en développement chez EA Motive, actuellement sur Dead Space Remake. Le titre est chapeauté par Olivier Proulx, qui avait déjà fait des merveilles sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il sera soutenu par des vétérans de l’industrie comme Ian Frazier (BioWare), Maëlenn Lumineau (Assassin's Creed Odyssey, Immortal Fenyx Rising), et JF Poirier (Ubisoft).

Seulement en pré-production, le projet Iron Man sera un jeu solo d’action à la troisième personne. Il racontera une histoire originale, « fraîche », tournant autour de Tony Stark. On rappelle également qu'un jeu Black Panther serait également en développement chez EA.