Des rumeurs sur la potentielle présence du jeu Iron Man lors du D23 de chez Disney avaient pu émerger un peu avant l'événement. Force est de constater que le dit jeu a surtout brillé pour son absence, l'informateur Jeff Grubb est revenu dessus en ajoutant quelques précisions croustillantes.

Iron Man, une révélation pour bientôt ?

Voilà le message Twitter en question qui parle du fameux jeu Iron Man encore bien mystérieux :

C'est l'autre jeu dont je parlais quand on a parlé de Black Panther Vous ne devriez pas avoir à attendre longtemps pour en entendre parler, mais vous devrez attendre pour y jouer. Bien qu'il arrive avant Black Panther.

Toujours selon la même source, ça serait visiblement le studio Motive (Star Wars Battlefront II) qui s'occuperait du développement du jeu Iron Man. Cela serait même le prochain titre du studio après le remake de Dead Space qui serait prévu pour février 2023.

Motive va faire Iron Man après Dead Space. Une équipe d'anciens développeurs de Shadow of Mordor va faire Black Panther.

Grubb précise que le jeu Iron Man sortirait dans 3 ans (au plus tôt), on est donc bien loin de pouvoir y poser les mains dessus. Au début du mois d'aout nous vous parlions déjà de cette adaptation du personnage de Marvel et à l'époque c'était l'informateur Tom Henderson qui avait donné des informations. Très clairement, cela commence à faire beaucoup de sources sérieuses pour qu'il n'y ai pas anguille sous roche.

Après Star Wars, il semblerait qu’Electronic Arts va aussi s’attaquer à l'univers Marvel... Notons qu'il ne s'agit pas du tout du même jeu qui était en développement chez les développeurs de Just Cause (Avalanche) et qui fut annulé.