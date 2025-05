Tout comme au cinéma, l’univers Marvel a connu une véritable expansion dans le monde du jeu vidéo. Des excellents Spider-Man d’Insomniac Games au passable Avengers de Crystal Dynamics, sans oublier le sous-côté Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal, ce ne sont pas les expériences qui manquent. Et d’autres sont d’ailleurs en approche, à l’instar par exemple du jeu Iron Man développé par Motive Studios. Un jeu qui, à en croire une récente offre d’emploi, pourrait potentiellement prendre une forme inattendue.

De nouveaux indices pour le jeu Iron Man

En effet, alors que l’on aurait pu s’attendre à un jeu en monde ouvert pour un super-héros comme Iron Man, il apparaît plutôt que nous aurons affaire à une aventure solo découpée en niveaux. C’est en tout cas ce que suggère l’offre d’emploi publiée par le studio, actuellement à la recherche d’un ou d’une concepteur.rice de niveaux pour le titre. « Nous sommes à la recherche d’un.e concepteur.trice de niveaux pour créer des niveaux de jeux extrêmement amusants et plaisants qui s’harmonisent à notre vision créative » est-il notamment stipulé. La notion de « monde ouvert », elle, n'apparaît nulle part sur la page.

Autre point intéressant à retenir de cette annonce, il se pourrait que le jeu soit doté d’une composante RPG. « Vous avez de l'expérience en tant que concepteur de niveaux et/ou joueur passionné de jeux RPG d'action solo » précise en effet Motive dans les qualifications requises pour le poste. Bien sûr, pour l’heure, il reste néanmoins impossible de déterminer à quelle échelle tout cela prendra forme dans ce Iron Man. Même si, en l’état, on pourrait peut-être s’attendre à quelque chose de similaire à Dead Space Remake, le dernier titre en date du studio.

Un jeu discret, mais qui avance bien

Il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer que nous aurons bientôt l’occasion d’en savoir plus à ce sujet. Car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Iron Man se fait plutôt discret depuis son annonce en 2022. Heureusement, à en croire les dernières déclarations d’Electronic Arts, le développement du jeu se déroulerait toutefois très bien. « L'équipe a réalisé d'excellents progrès cette année » avait en effet indiqué l'entreprise en avril 2024. D’ici là, il faudra probablement se contenter de Marvel 1943: Rise of Hydra, dont nous venons tout juste d'apprendre le report à 2026.

