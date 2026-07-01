Depuis plusieurs jours maintenant, le grand « reset de Xbox » annoncé par Asha Sharma plane telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête de milliers de personnes dans l’industrie. En effet, alors que la firme de Redmond se préparerait à vivre un véritable « bain de sang » dès la semaine prochaine, les rapports et rumeurs de fermetures et/ou annulations de jeux ne cessent de s’accumuler. Et les Xbox Game Studios ne sont pas les seuls touchés par la situation : IO Interactive, développeur du très récent 007 First Light, fait lui aussi partie des victimes.

IO Interactive victime de la situation chez Xbox

On vous rassure tout de suite : cela n’a rien à voir avec les aventures de James Bond, développées en collaboration avec Amazon ; ni même avec Hitman, dont le studio assure la conception en totale indépendance. Non, cela concerne en réalité un autre projet d’IO Interactive, à savoir Project Fantasy, que l’on sait être en développement depuis plusieurs années avec un partenaire externe. Ce partenaire étant alors précisément Xbox, comme avaient pu le révéler les leaks issus du procès opposant Microsoft à la FTC en février 2023.

Et alors que la compagnie a affirmé auprès de Bloomberg avoir commencé à réévaluer la nature de ses investissements et les projets qu’elle souhaite soutenir, il est désormais confirmé que Project Fantasy ne fait malheureusement plus partie de la liste. Ce qui, forcément, a d’ores et déjà des conséquences désastreuses pour IO Interactive. « Aujourd’hui, nous devons vous faire part d’une nouvelle mitigée », a annoncé le studio sur ses réseaux sociaux. « Notre collaboration avec un partenaire externe concernant notre propre IP, Project Fantasy, a pris fin ».

« Nous devons donc nous adapter à cette nouvelle réalité et à ses conséquences à court terme, notamment en matière de personnel, ce que nous nous employons à faire au moment même où nous écrivons ce message », regrette alors IO Interactive ; sans pour autant révéler le nombre d’employés amenés à perdre leur emploi suite à la décision de Xbox. « Nous nous engageons pleinement à accompagner les personnes concernées tout au long de cette transition difficile », assure néanmoins l’équipe danoise.

Le futur RPG reste malgré tout sur les rails

La bonne nouvelle, cependant, reste que Project Fantasy n’est pas annulé pour autant. « Project Fantasy est un jeu, un monde, et une IP que nous aimons par-dessus tout et envers laquelle nous restons engagés à 100%, aujourd’hui comme à l’avenir. Ce merveilleux univers verra la lumière du jour », promet IO Interactive en guise de conclusion. Voilà qui réchauffe un peu le cœur malgré la situation, donc, même si cela signifie probablement que nous ne sommes pas près d’entendre parler de ce fameux RPG en ligne, annoncé il y a maintenant trois ans par le studio.

Source : IO Interactive