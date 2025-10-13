Doucement mais sûrement, inZOI se peaufine et s’enrichit entre les mains de ses créateurs, qui sont plus que jamais décidés à se faire une place de choix face aux Sims 4.

Tandis que Les Sims 4 continue comme à son habitude de s’enrichir à grands renforts d'extensions et autres kits d’objets, son grand concurrent, lui, continue tranquillement de faire son petit bonhomme de chemin de son côté. En effet, après avoir accueilli un premier DLC et plusieurs mises à jour au cours de l’été, inZOI se prépare désormais pour l’arrivée d’une nouvelle salve de contenus très attendus par la communauté. Et comme à son habitude, le studio ne compte assurément pas faire les choses à moitié.

De grosses nouveautés arrivent dans inZOI

Dans un long message publié sur son serveur Discord, inZOI Studio a en effet levé le voile sur certaines des nouveautés à venir dans les prochaines mises à jour, qui auront notamment pour objectif d’enrichir et de peaufiner l’expérience de base. On apprend ainsi que la durée par défaut de la journée d’un Zoi, jusqu’ici fixée à 96 minutes, pourra désormais être réduite à 48 minutes, tandis qu’une option de téléportation fera également son apparition pour éviter aux joueurs qui le souhaitent de trop longues marches.

Le système de tempérament d’inZOI sera également amélioré afin de mieux refléter les traits de personnalité de chaque individu. Cela passera notamment par l’ajout d’un nouveau système de traits, destiné à rendre la création de chaque personnage encore plus unique. À ce titre, divers éléments de personnalisation, tels que les tenues ou le système d’habillage par exemple, seront eux aussi améliorés afin d’optimiser l’expérience pour les joueurs. Car c’est bien là l’objectif premier d’inZOI Studio dans l’immédiat : peaufiner ce qui existe déjà.

« Les mises à jour pourraient pendant un certain temps se concentrer davantage sur l’amélioration des systèmes existants plutôt que sur l’ajout de nouveaux systèmes » indique en effet K.Jun, le boss du studio, dans son post. « C’est pourquoi nous introduisons du contenu saisonnier – notamment des costumes, des accessoires et des citrouilles-lanternes pour Halloween – en espérant que vous les apprécierez ! Les tenues d’Halloween ne seront disponibles que jusqu’en décembre, après quoi elles disparaîtront pour la saison » précise-t-il cependant.

Un aperçu du cambriolage, l'une des nouveautés à venir dans le jeu © inZOI Studio

Le studio n’oublie pas les plus petites configs

« Mais une fois que le système de calendrier arrivera en décembre, elles pourront faire leur retour ». Car oui, malgré son envie de se concentrer sur les mécaniques déjà existantes, inZOI Studio garde malgré tout de grandes ambitions pour son titre. Ainsi, nous avons eu la confirmation qu’une nouvelle zone urbaine est actuellement en cours de développement, de sorte à pouvoir offrir un nouveau terrain de jeu aux amateurs de construction. De plus, de nouvelles mécaniques seront évidemment malgré tout de la partie.

« Si les bonnes conditions sont réunies, un cambrioleur peut s’introduire chez vous ! » révèle par exemple le studio. « Si vous ne parvenez pas à le repousser, vous risquez de perdre encore plus d’argent. Vous pouvez également choisir d’appeler la police pour faire arrêter le voleur » précisent ensuite les créateurs d’inZOI. De quoi rappeler de douloureux souvenirs aux habitués des Sims, donc, mais surtout enrichir l’expérience de jeu qui, tout naturellement, a pour volonté de pouvoir être accessible au plus grand nombre.

C’est pourquoi inZOI Studio travaille en parallèle sur l’optimisation du titre, en vue de le rendre jouable sur des systèmes moins performants. Cela risque néanmoins de prendre un peu de temps, car les développeurs expliquent alors vouloir modifier la taille des villes et même la structure du jeu pour rendre cela possible. À voir ce qu’il en sera à l’avenir, donc. D’ici là, les joueurs d’inZOI peuvent néanmoins s’attendre à de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles certaines devraient arriver très rapidement.

Source : inZOI Studio (via Sims Community)