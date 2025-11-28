Non, inZOI n'a pas dit son dernier mot. Le jeu de Krafton continue de se peaufiner pendant son early access, avec des ambitions qui vont repousser le réalisme plus loin.

Très proche de sa communauté, le game director d'inZOI communique régulièrement sur les nouveautés à venir dans le jeu. Le concurrent des Sims 4 envisage d'inclure des fonctionnalités que les fans attendent depuis 11 ans. S'il va au bout de ses idées, il s'annonce clairement comme le simulateur de vie le plus riche et réaliste. Vous allez voir, ça vend du rêve.

Alors que la nouvelle concurrence se fait encore attendre, Paralives ayant décalé sa sortie au mois de mai 2026, inZOI a le champ libre pour continuer d'étayer sa proposition face aux Sims 4. Le jeu sud-coréen a d'ailleurs de belles idées qui pourraient répondre aux attentes des fans de simulation de vie.

Dans un nouveau message sur le Discord officiel du jeu, son créateur a dévoilé les plans pour les prochaines mises à jour d'inZOI. Cette fois, cela concerne essentiellement le cadre familial. Il a d'abord évoqué un aspect professionnel, avec la possibilité de construire son propre magasin et d'engager soi-même les employés. Ainsi, les Zois pourront acheter leur terrain et y établir leur commerce. L'entreprise pourra même être léguée aux enfants et rester vraiment dans la famille.

Le second point primordial abordé par Hyungjun Kim, alias Kjun, concerne cette fois les jeunes membres de la famille. Si les adolescents pourront avoir un emploi à temps partiel, c'est surtout l'encadrement scolaire de tous les enfants de la famille qui intéressera les fans de jeux comme Les Sims 4. En effet, inZOI ne va pas se contenter de les envoyer à l'école sans pouvoir les suivre dans leur journée. Un véritable système scolaire dans des bâtiments interactifs. En somme, Krafton va réaliser ce que beaucoup attendent depuis 11 ans de la part de la licence de Maxis.

© Krafton.

Kjun prévient toutefois qu'il faudra patienter encore un peu pour découvrir ces différentes fonctionnalités. Les équipes de développement prévoient de les déployer dans inZOI avant le lancement de sa version définitive. L'early access se terminera en 2026, devant laisser place à un jeu beaucoup plus complet.