Les Sims 4 n'ont qu'à bien se tenir ! La concurrence se rapproche. Le prochain jeu du studio sud-coréen Krafton, InZoi, lancera son accès anticipé le 28 mars prochain. Les fonctionnalités phares ont déjà été présentées en long et en large par les équipes. Il reste donc à savoir maintenant si vous pourrez y jouer facilement. Les spécificités PC ont enfin été précisées, ça devrait en éclairer plus d'un parmi vous.

Inzoi, un jeu PC pour tout le monde ?

Inzoi s'annonce comme une nouveauté plus que bienvenu sur le marché des jeux de simulation de vie, largement dominé par Les Sims. Le jeu de Krafton ne va peut-être pas abattre le leader de la catégorie, mais il a a de très bons arguments pour tirer son épingle du jeu. Proposant un monde ouvert et misant sur un réalisme plus poussé, il devrait proposer une alternative intéressante pour beaucoup de joueuses et joueurs.

Cependant, encore faut-il pouvoir y jouer. Après tout, les choix de gameplay ont un coût en matière de performances. Ça tombe bien, Krafton vient de dévoiler les specs PC. Si vous avez un ordinateur conçu pour la bureautique ou un qui daterait de 10 ans, oubliez InZoi. Mais, pour les autres, vous devriez trouver des réglages adéquats.

© Krafton.

Pour un rendu visuel réaliste, le raytracing vous demandera un équipement récent, mais pas forcément de toute dernière génération. Une carte graphique Nvidia RTX 4080 et un CPU récent permettront d'en profiter comme il faut par exemple. Cela vous garantira également une fluidité maximale et une meilleure immersion dans Inzoi.

Cependant, des configurations plus modérées feront aussi largement l'affaire. Si vous ne voulez pas jouer en ultra, désactiver le raytracing aidera déjà à optimiser la fluidité. Ainsi, même les setups un peu plus anciens afficheront une bonne stabilité de la framerate. Même avec une carte RTX 20XX ou équivalent, vous pourrez faire tourner le jeu avec des réglages moyens.

Pour vous donner une idée de la configuration qui sera la plus adaptée pour vous, Krafton a publié une vidéo comparative. Grâce à cela, vous aurez un aperçu du rendu selon ce que vous choisirez. On se rend bien compte que les effets de lumière, la météo dynamique également, sont mieux exploitées par les setups les plus poussées. Cependant, cela permet aussi de constater que même avec un PC moins puissant, Inzoi pourra largement s'apprécier par le plus grand nombre.