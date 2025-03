inZOI fait parler de cette fonctionnalité qui intrigue depuis Les Sims et qui serait bel et bien présente dans le nouveau simulateur de vie, mais d’une façon un peu différente.

inZOI continue de faire parler de lui à l’approche de sa sortie. Développé par Krafton, le studio derrière PUBG, ce simulateur de vie promet un réalisme impressionnant grâce à l’Unreal Engine 5. Avec des graphismes poussés et une gestion plus détaillée des interactions sociales, il s’annonce comme une alternative sérieuse aux Sims.

Un système d’interactions romantiques suggéré, mais pas explicite dans inZOI

Mais une question intrigue les joueurs : inZOI proposera-t-il des interactions romantiques et intimes comme dans Les Sims 4 avec le fameux WooHoo ? Lors d’une session de questions-réponses sur Discord, Joel Lee, assistant directeur du jeu, a apporté des précisions. Oui, inZOI permettra bien aux personnages d’avoir des enfants. Mais ces moments resteront suggérés plutôt que montrés de façon explicite.

Il explique :

Il y a bien une fonctionnalité où un Zoi masculin et un Zoi féminin se retrouvent ensemble, probablement au lit, avec l’intention de faire un bébé. Mais comment cela est représenté ? C’est à votre imagination d’interpréter la scène.

En clair, aucune animation détaillée ne montrera réellement l’acte dans inZOI. Ce sera une mise en scène laissant deviner ce qui se passe.

Un choix qui rappelle les Sims... mais la communauté risque d’aller plus loin

Ce parti pris dans inZOI n’est pas sans rappeler Les Sims 4, où les personnages disparaissent sous les couvertures avec quelques effets sonores suggestifs. Certains joueurs espéraient peut-être plus de réalisme, surtout avec les graphismes avancés d’inZOI. Mais Krafton semble vouloir rester dans une approche plus sobre et accessible au grand public.

Évidemment, les moddeurs pourraient changer la donne. Les Sims 4 a déjà connu des mods comme Wicked Whims, qui ajoutent des interactions beaucoup plus osées. Il ne serait pas surprenant de voir des contenus similaires arriver rapidement pour inZOI après sa sortie.

Si beaucoup le considèrent comme un rival direct des Sims, Krafton préfère parler d’une alternative. L’objectif du studio est d’offrir une expérience unique, avec plus de personnalisation, une gestion avancée des interactions sociales et des outils basés sur l’intelligence artificielle.

Source : Krafton