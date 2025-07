Mauvaise nouvelle pour les fans d’inZOI : la mise à jour de septembre, très attendue pour son gros focus sur le modding, vient d’être repoussée. Il faudra maintenant patienter jusqu’en octobre 2025. Mais attention, ce petit délai cache en réalité une promesse : celle d’un patch ambitieux, capable de transformer la façon dont les joueurs créent, personnalisent et enrichissent leur monde.

Un report, oui… mais pour de bonnes raisons sur inZOI

L’info est tombée directement via une publication sur Steam. Krafton, le studio derrière InZOI, explique vouloir prendre un peu plus de temps pour peaufiner son contenu. L’objectif ? Mieux aligner les nouveautés avec la vision globale du jeu, et garantir une mise à jour solide, stable, et à la hauteur des attentes. Alors oui, le mot “report” fait rarement plaisir. Mais ici, pas de gros bouleversement : on parle d’un décalage d’un mois, pas plus. Et vu les ajouts annoncés, cela pourrait bien valoir le coup.

C’est simple : cette update inZOI va ouvrir en grand les portes du modding. Si vous aimez personnaliser vos jeux, créer vos propres personnages ou tester de nouvelles interactions, vous allez être servi. Voici ce que Krafton promet d’ajouter :

Des outils pour modifier les visages, les coiffures et les détails des personnages

De nouveaux éléments de construction comme des portes, fenêtres, piliers et clôtures

comme des portes, fenêtres, piliers et clôtures La possibilité de créer ses propres interactions, avec animations, voix, récompenses et effets visuels

Bref, c’est un vrai kit de création qui va arriver sur inZOI. De quoi libérer l’imagination des joueurs et offrir un terrain de jeu idéal aux moddeurs.

Une petite déception au passage

Tout n’est pas parfait pour autant sur inZOI. L’un des éléments annoncés, l’éditeur d’interface (UI editor), a finalement été retiré de cette mise à jour. Selon Krafton, cette décision a été prise pour garder une qualité homogène et éviter de bâcler une fonctionnalité aussi sensible. Est-ce qu’il reviendra plus tard ? Rien n’est sûr, mais le studio laisse la porte ouverte. En attendant, le reste du contenu reste riche et prometteur.

Depuis sa sortie en mars 2025, InZOI a clairement attiré l’attention. Présenté comme un concurrent sérieux aux Sims, le jeu a séduit par son style réaliste, son éditeur poussé et son moteur Unreal Engine 5. Mais comme souvent en accès anticipé, le manque de contenu s’est vite fait sentir.

Source : Krafton