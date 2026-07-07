Alors que Paralives est venu lui aussi offrir une alternative aux fans des Sims 4, inZOI continue son bonhomme de chemin jusqu’à sa sortie d’accès anticipé. Le studio a fait deux annonces pour la suite.

Après 20 ans d’hégémonie, la concurrence commence doucement à s’installer pour Les Sims 4. Paralives, proposition indépendante du studio québécois du même nom, s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires en quelques semaines seulement. Un lancement en accès anticipé bien accueilli, bien plus qu’inZOI lors de sa sortie en early access un peu trop anticipée en mars 2025. Un an plus tard, le studio coréen continue d’améliorer brique après brique sa simulation de vie plus réaliste. Cependant, la version finale et les portages consoles se font encore attendre. inZOI Studio a finalement dû annoncer une mauvaise nouvelle pour certains joueurs, tout en présentant la feuille de route pour la grande mise à jour du mois prochain.

La version PS5 retardée à 2027

Les joueurs PS5 vont finalement devoir s’armer d’un peu plus de patience. Le studio coréen repousse en effet la sortie console de son simulateur de vie, afin de livrer une expérience réellement pensée pour la manette, plutôt qu’un simple portage un peu bricolé de la mouture PC. La version PS5 d’inZOI vise désormais une sortie au premier semestre 2027, alors que son lancement initial était prévu d’ici la fin 2026.

« Nous comprenons la déception de tous ceux qui attendent la version PS5. Mais notre équipe espère que vous comprendrez. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer la meilleure version possible d’inZOI », explique le studio sur ses réseaux sociaux et Steam. Ce temps de développement supplémentaire doit notamment permettre de revoir en profondeur l’interface et les contrôles de la version PS5 afin de proposer une expérience et une navigation réellement pensées pour la manette. L’équipe entend d’ailleurs exploiter certaines spécificités de la DualSense, sans pour autant préciser ses plans.

Le jeu vous laissera enfin personnaliser vos voisins. ©inZOI Studio

Une nouvelle mise à jour pour inZOI bientôt

En attendant, la mouture PC continuera de s’améliorer au gré de mises à jour, qui devraient être disponibles dès le lancement du jeu sur PS5. La prochaine est justement prévue pour le courant du mois d’août et inZOI Studio en a déjà partagé les grandes lignes. Sans surprise, elle s’inscrit dans la philosophie adoptée par le studio depuis le début de l’année : améliorer les fondations avant d’ajouter des nouveautés. Surtout que le studio reconnaît dans sa dernière lettre adressée aux fans que seulement environ 40% des objectifs fixés ont été atteints, et que les dernières mises à jour ont fait apparaître davantage de bugs et de problèmes que prévu. C’est bien un Sims-like, pas de doute.

La mise à jour d’août 2026 s’affairera donc à proposer une simulation plus naturelle, notamment avec des améliorations dans la gestion du téléphone, des animations inédites, notamment pour les bébés ou les morts de cause naturelle, des interactions améliorées entre les Zois, une meilleure gestion des déplacements dans les environnements. L’interface de création de personnages devrait également être plus lisible et proposera de nouvelles options pour personnaliser ses Zois, notamment une nouvelle coiffure et une classification plus claire pour les accessoires. inZOI proposera enfin d’éditer les autres résidents du quartier grâce à un nouveau code de triche, dans la veine des Sims. Pas de grand changement ni de révolution à l’horizon donc, mais davantage de petites améliorations visant à améliorer l’expérience globale. D’autant que certains soucis de performances persistants seront directement dans le viseur de cette prochaine mise à jour d’inZOI.

De nouvelles animations prévues pour les morts naturelles. ©inZOI Studio

Source : Inzoi Studio