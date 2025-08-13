Pendant plus de 20 longues années, Les Sims a été le seul jeu de simulation de vie disponible sur le marché. Il aura fallu attendre tout ce temps avant que de nouvelles propositions n'émergent. Trois jeux ont été annoncés dans le même laps de temps : Life By You, Paralives et inZOI. Le premier a été annulé avant même son accès anticipé, le second arrivera en early access en fin d’année, quand le troisième est arrivé sur PC mars 2025. inZOI a longtemps été qualifié par la communauté de « tuer de Sims », mais le jeu coréen est encore loin d’atteindre ce statut. Alors qu’un premier DLC gratuit arrivera la semaine prochaine, le studio fait une annonce très attendue par de nombreux joueurs.

inZOI officiellement annoncé sur consoles

Le 20 août 2025, inZoi accueillera son premier DLC gratuit : Paradis Tropical. Cette extension vous embarquera sur l’île paradisiaque de Cahaya, inspirée des îles tropicales d’Asie du Sud-Est. Naturellement, plusieurs nouvelles activités sont au programme, comme la navigation, la plongée sous-marine ou encore la natation. Si les joueurs pourront se la jouer vacanciers, pas question pour inZoi Studio de chômer. Les équipes ont en effet annoncé qu’une version PS5 du jeu était officiellement en développement, avec une sortie prévue pour le début 2026. Quant aux joueurs Xbox, un portage sur Xbox Series est actuellement à l'étude, mais rien n’est encore certain.

« Notre équipe travaille dur pour vous offrir la meilleure expérience possible sur PS5. La date de sortie officielle et des détails supplémentaires seront communiqués à une date ultérieure », expliquent les créateurs d’inZoi sur les réseaux sociaux. Les plus impatients peuvent d’ores et déjà manifester leur intérêt pour ce portage en ajoutant le jeu à leur liste de souhaits sur le PlayStation Store. D’ici le début de l'année 2026, inZoi devrait avoir corrigé plusieurs de ses nombreuses lacunes, s’il parvient à tenir sa feuille de route.

Le lancement en accès anticipé de la simulation de vie a été compliqué, mais les équipes n’ont cessé de tenter d’améliorer le jeu en prenant en compte les retours de la communauté.Davantage d’options de gameplay sont attendues, tout comme un arbre généalogique, un système de souvenirs, des intéractions inédites, et évidemment de nouvelles options de personnalisation et des objets flambant neufs. Le chemin à parcourir est encore long, mais d’ici la sortie de la version PS5, inZOI devrait davantage ressembler au jeu que beaucoup espéraient.

Source: inZOI Studio