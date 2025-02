InZoi pourrait bien faire de l'ombre aux Sims 4 avec une fonctionnalité qui donne d'ores et déjà très envie sur le papier. On vous donne tous les détails.

InZoi prépare son arrivée en grandes pompes. Le nouveau gros concurrent des Sims 4 lancera son early access fin mars. On pensait le découvrir en 2024, mais les équipes de Krafton ont finalement opté pour un report de quelques mois. Ce faisant, elles continuent de peaufiner la première version qui sera ouverte au grand public. D'ailleurs, le créateur du jeu continue de donner des détails sur son contenu ; il semblerait que le réalisme soit de la partie !

InZoi rejoue les quatre saisons

Les Sims 4 pourrait bien avoir de quoi trembler. Plus ça va, plus la promesse d'InZoi est énorme. Ce nouveau jeu de simulation de vie veut se présenter comme une version dense dès son lancement avec une liberté plus grande que chez le leader du marché. Rien que le fait de pouvoir se promener dans l'univers un peu à la manière de ce qu'on avait connu dans Les Sims 3 est un élément qui pourrait faire changer de chapelle beaucoup de fans du genre.

Cela dit, ce n'est pas le seul argument d'InZoi. Le créateur du jeu, Hyungjun 'Kjun' Kim, a dévoilé un nouvel aspect qui devrait plaire à pas mal d'entre vous. Il s'agit du système de météo dynamique qui accompagnera vos journées dans le jeu. Pensez donc à vous habiller en conséquence. Par exemple, si vous Zois ne sont pas couverts comme il faut lorsqu'il fait froid, ils ont plus de chance de tomber malade, voire de succomber aux températures trop basses. Voilà qui rappellera des systèmes déjà bien éprouvés dans les RPG à tendance open-world comme Red Dead Redemption 2 ou Zelda Breath of the Wild.

Ce n'est pas tout ! Ce système météorologique suivra également le cycle de saisons, lui-même adapté selon la ville où vous évoluerez. Kjun en mentionne deux : Dowon et Bliss Bay. La première est inspirée des zones urbaines coréennes, si bien que vous pourrez y expérimenter pleinement les quatre saisons. En revanche, la seconde s'appuie sur ce qu'on connaît davantage en Californie du Sud. De ce fait, les hivers y sont plus doux. N'attendez pas spécialement d'y voir de la neige, notamment. Voilà des éléments qui seront dans le jeu de base et non accessibles via des extensions, comme c'est le cas pour Les Sims. Cette attention devrait particulièrement plaire aux fans.

Pour autant, InZoi vous laissera une certainement liberté sur ce système. Le mode d'édition de ville vous permettra d'adapter la météo et la saison. Cependant, il semblerait que les développeurs hésitent encore sur l'équilibre à trouver entre le réalisme imposé et le choix laissé aux joueuses et joueurs. C'est du moins ce que suggère la question adressée à la communauté sur ce point en conclusion du message de Kjun sur le Discord officiel du jeu. Cela dit, nous devrions avoir une idée plus précise de ce que ces aspects impliquent avec le lancement de l'early access le 28 mars 2025.