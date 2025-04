La première mise à jour d’avril pour InZOI vient d’arriver. Et même si elle ne bouleverse pas tout, elle apporte des changements importants. Notamment pour ceux qui aiment s’attacher à leurs personnages. Cette update, déployée le 1er avril 2025, corrige quelques bugs, allonge la durée de vie des Zois, et surtout, clarifie les intentions du studio Krafton pour la suite de l’accès anticipé. Cela fait suite à la mise à jour d'urgence d'hier. On fait le point.

inZOI s'améliore

C’est la nouveauté la plus marquante de cette mise à jour inZOI : les règles liées au vieillissement changent. Avant, vos Zois pouvaient mourir de causes naturelles dès l’âge adulte. Désormais, seuls les personnages âgés peuvent décéder de manière naturelle.

Concrètement, cela veut dire plus de temps pour construire des histoires, créer des liens, et s’immerger dans leur vie. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment prendre leur temps. Attention toutefois : cette modification ne s’applique qu’aux nouvelles parties sur inZOI. Si vous avez déjà une sauvegarde en cours, rien ne change.

Krafton en a aussi profité pour régler quelques soucis techniques.

Un bug empêchait les vêtements de redevenir propres après lavage. C’est maintenant corrigé.

Certains joueurs rencontraient des crashs aléatoires. Là aussi, un correctif est en place.

D’autres problèmes sur inZOI sont encore en cours d’analyse, notamment des erreurs lors de l’envoi de contenus sur Canvas (les fameux messages E01 et E04). L’équipe promet de continuer à enquêter et à publier des correctifs rapidement.

Une communication plus claire (et rassurante)

En parallèle de cette mise à jour inZOI, le développeur Kjun a pris la parole sur Discord. Il revient sur les inquiétudes récentes de la communauté, notamment après l’annonce d’une “pause” de l’équipe. Pas de panique : il s’agissait simplement de deux jours de congés.

Mais surtout, le message est clair : l’équipe veut rester proche de sa communauté. Des correctifs rapides (hotfixes) seront publiés régulièrement tout au long du mois. Et à plus long terme, des mises à jour de contenu plus importantes sont toujours prévues tous les deux mois. Autre bonne nouvelle : le studio travaille sur de nouveaux outils pour mieux écouter les joueurs. Un sondage est en préparation pour recueillir les avis de façon plus large.

De nouvelles formes d’échange sont aussi à l’étude sur inZOI, au-delà des traditionnelles sessions AMA. L’objectif ? Impliquer davantage la communauté, tout en prenant en compte les différents fuseaux horaires et langues.

Source : InZoiStudio