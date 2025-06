Après avoir connu un lancement couronné de succès en mars dernier, inZOI, le nouveau concurrent ultra prometteur des Sims, continue régulièrement de se mettre à jour pour consolider autant que faire se peut sa communauté. En ce mois de juin, le titre édité par Krafton a ainsi eu droit à sa première grosse mise à jour gratuite, notamment marquée par l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et autres améliorations. Et comme on pouvait alors s’en douter : ce n’est que le début, car de grosses nouveautés supplémentaires sont en approche.

Une nouvelle ville arrive bientôt dans inZOI

Dans un post publié il y a maintenant quelques jours, le directeur d’inZOI a en effet confirmé que le studio était actuellement à l’œuvre sur « le prochain contenu pour la mise à jour d’août », qui introduira alors notamment une nouveauté de taille pour les joueurs : une troisième ville. « À ce sujet, nous aimerions vous annoncer un changement. La troisième ville, précédemment annoncée sous le nom de Kucingku, s'appelle désormais Cahaya » précise alors Hyungjun « Kjun » Kim pour l’occasion.

Et qu’est-ce que Cahaya ? « Une destination à thème de villégiature où les joueurs pourront profiter de repos et de détente loin de l’agitation urbaine. Le mot "Cahaya" signifie "lumière", et fidèle à son nom, cette ville offre des expériences vibrantes et rafraîchissantes sur des îles exotiques introuvables dans les villes précédentes, telles que l’agriculture, la détente, les balades en bateau et l’exploration d’îles inhabitées ». Voilà qui donne furieusement envie.

Pour l’anecdote, Kjun précise d’ailleurs avec beaucoup d’humour que cette nouvelle ville à venir dans inZOI lui a alors été inspirée par toute la pression qu’il subit sur le développement du jeu. « Développer inZOI est une grande source de joie pour moi, mais il m’arrive aussi d’avoir envie de tout quitter. Inspiré par ce sentiment, j’ai voulu créer un refuge pour les joueurs fatigués par la routine du quotidien » explique-t-il notamment, en précisant que le studio « [met] tout en œuvre pour que cette mise à jour vaille vraiment l’attente ». Il faut donc s'attendre à tout un tas de nouveautés, même s'il va y avoir de nombreux déçus.

© Krafton

D’autres changements reportés à plus tard

En revanche, et cela risque potentiellement de faire réagir, certains des changements très réclamés par les joueurs ne pourront pas être intégrés dans cette future mise à jour d’inZOI. « Nous avons reçu de nombreux retours de joueurs demandant des améliorations du système de carrière, mais comme Cahaya a été conçue comme une ville de villégiature, des fonctions telles que le travail ou l’école ne correspondaient pas au concept. Nous avons donc décidé de les exclure entièrement de cette ville » explique le directeur du jeu.

« À la place, les joueurs peuvent profiter d’un mode de vie autonome à travers des activités telles que l’agriculture ou la pêche » ajoute-t-il ensuite, avant de préciser que les améliorations du système de carrière, des expressions émotionnelles des personnages et du système de relations et d’interactions arriveront quant à elles avec la mise à jour de ville suivante. Mais avant cela, inZOI Studio nous donne toutefois rendez-vous pour la Gamescom, au cours de laquelle la mise à jour d’août et la ville de Cahaya seront officiellement révélées.

Source : inZOI Studio