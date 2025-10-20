Les fans n'attendaient que ça. Très proche de leur communauté, les équipes d'InZoi sont à l'écoute de leurs requêtes. Dès lors, l'annonce de l'implémentation d'une fonctionnalité très demandée devrait faire la joie de bien des joueuses et des joueurs. On sait d'ailleurs déjà quand elle arrivera, l'attente ne sera pas si longue que ça alors tenez-vous prêt.

Encore plus de choses à faire dans InZoi

Le dernier concurrent en date des Sims 4 est loin d'avoir jeté l'éponge. Les équipes de Krafton ont encore de nombreuses idées pour continuer d'améliorer InZoi. La phase d'accès anticipé du jeu leur est à ce titre d'autant plus profitable qu'elles peuvent échanger directement avec leur communauté pour évaluer leur nouveautés et aussi prendre appui sur leurs attentes pour retenir les fonctionnalités à intégrer. C'est pourquoi ce qui arrive devrait beaucoup plaire.

Le réalisateur d'Inzoi, Hyungjun Kim (dit “Kjun”), est très présent sur le Discord officiel du jeu. C'est là qu'il a annoncé la très bonne nouvelle. Les joueuses et joueurs pourront bientôt apprécier une nouvelle fonctionnalité qui devrait apporter plus de réalisme à l'expérience et faciliter le gameplay. Il s'agit de rendre les Zois “multitâches” en leur permettant de faire plusieurs actions à la fois.

Le multitasking permettra par exemple de manger en marchant, de parler avec d'autres pendant un repas. D'une manière générale, il sera question de donner la possibilité d'effectuer une tâche tout en étant occupé par une autre qui laisse une certaine liberté d'action. Voilà qui va enrichir sensiblement le gameplay d'InZoi et apporter bien plus de fluidité dans le quotidien de vos familles.

Sur le Discord du jeu, on constate rapidement que les fans demandaient cette fonctionnalité depuis longtemps, parmi d'autres nouveautés. L'accueil qui est réservé à cette annonce est donc on ne plus enthousiaste. D'autant plus que l'attente ne sera pas très longue pour la découvrir dans InZoi. Krafton prévoit de l'intégrer à son simulateur de vie dans le courant du mois de décembre. Le studio annonce même qu'une vidéo de présentation sera dévoilée sous peu. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu pour voir ce que cela donnera.