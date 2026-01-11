Après 26 ans sur les Sims, les fans de la franchise vont d'une certaine manière voir l'un de leurs rêves se réaliser. Sauf que ce n'est ni Maxis ni Electronic Arts qui seront à l'initiative du projet. En effet, c'est au sud-coréen Krafton que vous devrez prochainement de pouvoir vivre l'expérience de la simulation de vie en multijoueur dans inZOI. Les détails viennent d'être dévoilés, ça approche.

inZOI va réaliser ce rêve que Les Sims n'a jamais réussi à atteindre

Dire que Les Sims ne proposent pas du tout d'expérience multijoueur serait faux. Electronic Arts se concentre sur cette ambition depuis plusieurs années, notamment avec le fameux Project Rene. Certains joueurs ont déjà pu expérimenter en avant-première le futur jeu mobile City Life Game with Friends. Mais ce n'est vraisemblablement rien par rapport à ce qu'inZOI prépare pour 2026.

C'était l'une des promesses premières du jeu dès son annonce : proposer une expérience Sims-like et pouvoir la vivre en multijoueur. Il aura fallu du temps pour que cela se mette en place, notamment par l'intermédiaire d'un studio externe qui planche spécifiquement sur cette fonctionnalité, mais ça y est : le online fait son apparition dès ce mois-ci avec la création d'un compte pour le jeu et la possibilité de créer une session et de la sauvegarder dans le cloud.

La prochaine étape arrivera dès le mois de mars et ça devrait déjà plaire aux fans. En effet, au printemps prochain, inZOI accueillera la possibilité de partager une maison avec plusieurs autres joueurs pour un gameplay coopératif. Et ce n'est que le début. Krafton prévoit un déploiement complet tout au long de l'année pour proposer une expérience aussi complète et solide que possible :

Janvier 2026 : ouverture des comptes inZOI et sauvegarde en ligne.

: ouverture des comptes inZOI et sauvegarde en ligne. Mars 2026 : partage de maison entre joueuses et joueurs et ajout du gameplay en coopération.

: partage de maison entre joueuses et joueurs et ajout du gameplay en coopération. Juin 2026 : possibilité pour l'hôte d'une session d'établir des règle de contrôle et ajout des mods au multijoueur.

: possibilité pour l'hôte d'une session d'établir des règle de contrôle et ajout des mods au multijoueur. Octobre 2026 : ouverture de serveurs à large échelle, pouvant accueillir des centaines de joueuses et joueurs.

: ouverture de serveurs à large échelle, pouvant accueillir des centaines de joueuses et joueurs. Ensuite : poursuite du suivi avec continuité de la phase de recherche et développement.

© Krafton.