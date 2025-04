Lancé il y a peu de temps, InZOI fait déjà beaucoup parler de lui. Ce nouveau jeu de simulation de vie signé Krafton séduit autant par son réalisme que par ses outils de création ultra complets. Et très vite, les joueurs ont trouvé une idée géniale : recréer les personnages mythiques des Sims.

Des recréations hyper réalistes dans inZOI

On connaissait déjà Bella Goth, Don Lothario ou encore Nina Caliente. Des noms familiers pour tous les fans de The Sims. Mais aujourd’hui, ces personnages prennent une toute nouvelle forme dans Inzoi. Grâce à l’éditeur de personnages, la communauté redonne vie à ces icônes avec un niveau de détail impressionnant. Cheveux, expressions, vêtements… tout y est. Certains personnages sont même méconnaissables tant ils paraissent réalistes. Et forcément, ça fait son petit effet.

Sur Reddit et les réseaux, les créations s’enchaînent. Plusieurs joueurs ont même décidé de recréer tout un quartier de Sims classiques. Un fan a poussé le concept encore plus loin avec un pack de 26 personnages entièrement inspirés de l’univers Sims. Son projet, baptisé SimZoi, est déjà téléchargeable via Nexus Mods. Pratique pour celles et ceux qui veulent peupler leur Inzoi avec des visages familiers.







Pas un concurrent direct, mais…

Officiellement, Krafton ne cherche pas à concurrencer EA avec inZOI. Le studio affirme que son jeu vise une autre expérience, plus réaliste, plus personnalisée. Pourtant, difficile de ne pas faire le lien. C’est la première fois depuis bien longtemps qu’un autre jeu vient marcher sur les plates-bandes des Sims. Et forcément, ça attise la curiosité. Mais plutôt que de créer une “guerre des sims”, la communauté a choisi une autre voie : mélanger les deux mondes. Et ça fonctionne à merveille. InZOI intègre sa propre galerie de créations, appelée Canvas. Un outil pratique, très proche de celui des Sims 4. En quelques clics, on peut retrouver des tonnes de recréations inspirées de Strangetown, Pleasantview et bien d’autres.

C’est une façon amusante de faire vivre des personnages qu’on croyait oubliés. Et une belle vitrine pour montrer tout ce que les outils d’InZOI ont dans le ventre. Inzoi est encore jeune, mais il montre déjà un énorme potentiel. Son réalisme, sa liberté créative et sa communauté très active en font un terrain de jeu idéal pour les fans de simulation de vie. Et avec tous ces clins d’œil aux Sims, il trouve une manière originale d’exister… sans tout réinventer.

