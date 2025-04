À peine lancé en accès anticipé, Inzoi attire déjà une communauté de moddeurs très active. Et sans surprise, les premiers mods les plus populaires ne se contentent pas de simples améliorations techniques. Ils touchent directement à l’aspect visuel… et parfois à la représentation du corps dans le jeu. Un phénomène bien connu des habitués des jeux de type life sim.

Des mods déjà très téléchargés sur inZOI

Parmi les premiers contenus créés par la communauté inZOI, c’est un outil d’activation de mods qui remporte la palme : un fichier indispensable pour permettre l’installation de n’importe quel mod dans le jeu. Derrière lui, les deux mods les plus téléchargés en quelques jours ne surprendront personne : Remove Shower Blur qui enlève le flou censurant la douche ou les toilettes et une texture modifiée rendant certains vêtements plus transparents.

Attention, ces ajouts restent assez limités. Le flou retiré ne révèle pas de nudité intégrale, mais montre simplement les personnages en serviette. Toutefois, une version plus “osée” serait déjà en développement sur des plateformes comme Patreon. Il ne fait donc aucun doute que la suite va rapidement aller plus loin. Le tout est disponible via ce lien et ici.

Une communauté ultra rapide

Ce qui impressionne le plus, c’est la vitesse à laquelle ces contenus ont été créés. Inzoi n’est disponible que depuis quelques jours, et déjà des milliers de joueurs personnalisent leur expérience. Cela prouve à quel point l’accès anticipé, malgré ses bugs et ses limites, a réussi à mobiliser une communauté créative et réactive.

Comme toujours dans ce genre de jeu, la liberté laissée par les développeurs inspire toutes sortes de modifications. Certaines sont axées sur l’esthétique, d’autres sur l’ergonomie (suppression des logos d’intro, désactivation d’effets visuels inutiles comme le flou cinétique), et d’autres, plus polémiques, cherchent à repousser les limites de ce qu’il est possible d’afficher à l’écran. InZOI risque bien de continuer dans cette lancée.

Source : Nexus Mod