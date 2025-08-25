Malgré le lancement difficile de son premier jeu, inZOI Studio ne se laisse pas démonter. Les équipes coréennes travaillent d’arrache-pied pour proposer le plus rapidement possible une simulation de vie digne de ce nom. Après plusieurs mises à jour majeures, inZOI a donc déployé son premier DLC gratuit, Cahaya, qui a apporté des changements importants au jeu. Refonte de l’interface et du système de dialogues, ajout d’une mécanique de farming, nouveaux véhicules à piloter… Il y a alors clairement assez de nouveautés et ajustements pour donner envie de relancer le jeu. C’était sans compter quelques bugs supplémentaires qui se sont invités à la fête, mais là encore inZOI Studio est sur le coup et a déployé de nouvelles mises à jour.

Trois mises à jour dispos pour inZOI

Trois patchs ont donc été déployés avec un intervalle très court. Ils visent à résoudre des problèmes récents apparus avec l’arrivée du DLC gratuit Cahaya. Cela va d'anomalies pour les Canvas, à un problème d’affichage de la résolution en passant par des chargements infinis lors du passage d’une ville à une autre. inZOI Studio a d’ores et déjà listé les problèmes connus qui n’ont pas encore été corrigés dans ces trois mises à jour comme les soucis d’affichage du temps restant avant la péremption de certains aliments, un pop-up qui réapparaît à l’infini ou des soucis provoquant des crash immédiats au lancement d’inZOI. Les équipes sont sur le coup, mais il faudra donc attendre les prochains patchs avant que cela soit corrigé. En attendant, voici donc la liste de tous les correctifs apportés par les dernières mises à jour d’inZOI :

Patch notes des nouvelles mises à jour d'inZOI

Corrections de bugs

(Windows uniquement) Correction d’un problème où des chutes de FPS pouvaient survenir dans le lobby après avoir quitté le navigateur de mods en jeu.

Correction d’un problème empêchant d’utiliser Livrer dans le Magasin de revente

Correction d’un problème où Zoi ne pouvait plus se déplacer si la fenêtre d’achat était rapidement fermée avec la touche Échap pendant l’interaction « Acheter »

(Mac uniquement) Correction d’un problème où la page de publication détaillée du navigateur Canvas en jeu s’affichait de manière anormale

(Mac uniquement) Correction d’un problème où le degré appliqué ne se configurait pas correctement lors du premier lancement du jeu ou après la réinitialisation des options

Gameplay

Correction d’un problème où Zoi ne pouvait parfois pas être sélectionné ou certaines interactions n’étaient pas disponibles

Correction d’un problème où des écrans anormaux pouvaient s’afficher temporairement ou où l’écran de Carte de la ville apparaissait de façon répétée lors des Voyages en ville.

Résolution d’un problème où Zoi, le propriétaire du Magasin de revente dans la ville visitée, ne s’affichait pas après les Voyages en ville.

Correction d’un problème de chargement infini lors d’une tentative de Voyage en ville après avoir utilisé le raccourci (M) de la Carte de la ville alors que la fenêtre contextuelle des Voyages en ville était ouverte.

→ De plus, l’appui sur la touche ESC ferme désormais correctement la fenêtre contextuelle des Voyages en ville.

→ De plus, l’appui sur la touche ESC ferme désormais correctement la fenêtre contextuelle des Voyages en ville. Correction d’un problème où Zoi ne se déplaçait plus après avoir repris une sauvegarde effectuée pendant l’interaction "Livrer" dans le Magasin de revente.

Résolution d’un problème où certaines icônes d’interaction ne s’affichaient pas lors de la Turtlebot Race aux complexes touristiques de Cahaya.

Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de saut de temps ne se fermait pas et se répétait indéfiniment lors de la reprise après une sauvegarde effectuée pendant un accident de la route.

Construction

Correction d’un problème où le placement d’escaliers créait également une ouverture à l’étage supérieur

Résolution d’un problème où le nouvel arrière-plan ne s’appliquait pas lors de l’édition de l’apparence d’un mannequin dans le Build Studio.

Résolution d’un problème où les fonds pouvaient devenir négatifs lors de l’agrandissement d’une piscine sans fonds suffisants.

Personnages

Correction d’un problème où les bébés pouvaient parfois afficher une apparence anormale lors de l’adoption.

Mod

Amélioration de la détection et de la désactivation automatique des Mods incompatibles

Source : inZoi Studio