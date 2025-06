La concurrence s'intensifie en matière de simulations de vie. Aux côtés des Sims 4, vous pourrez bientôt compter Paralives. Cependant, un autre rival ne veut pas se laisser distancer si facilement. Il s'agit d'InZoi, le jeu créé par les Sud-Coréens de Krafton. Actuellement en période d'early access, il continue d'accueillir des nouveautés. De fait, la grosse mise à jour teasée depuis dès semaine est enfin disponible. Ça va vous changer !

InZoi s'offre un relooking de taille

Kraton continue de peaufiner sa copie sur InZoi. Le concurrent des Sims accueille aujourd'hui une énorme mise à jour gratuite. Une tonne de contenus additionnels sont au rendez-vous. Parmi les nouveautés, on notera notamment une bonne quantité de meubles supplémentaires. De même, comptez sur des coupes de cheveux et vêtements en plus. Vous allez même découvrir d'autres variétés de donuts !

En matière de gameplay, le jeu s'enorgueillit aussi de fonctionnalités qui manquaient grandement jusqu'ici. Ainsi, le système de relation s'enrichit et s'accompagne d'interactions plus pertinentes désormais. L'adoption est également disponible à partir de maintenant. N'oublions pas enfin la prise en charge tant attendue du modkit ainsi que des cheat codes.

De manière générale, Krafton a repensé plusieurs systèmes d'InZoi. La progression de l'âge, par exemple, voit la durée de la phase « jeune adulte » être considérablement prolongée. Dans un autre ordre d'idée, les débuts de parties sont facilités pour mieux accompagner votre emménagement. On peut aussi mentionner une « expérience carcérale plus réaliste » ou encore l'ajout de nombreuses interactions.

Enfin, le passage à la version 0.2.0 d'InZoi profite de nombreux correctifs. Ainsi, tout un tas de bugs liés à des problèmes d'affichage ou d'interaction ont été réglés. De même, Krafton a travaillé à certains rééquilibrages. Cela concerne par exemple les salaires et les métiers. De plus, le jeu devrait désormais être plus stable. Divers soucis de crashs ont en effet été corrigés.

Détail des correctifs de la version 0.2.0

Gameplay : Correction du problème selon lequel la tenue de votre Zoi ne s'actualisait pas correctement lorsque vous utilisiez la décoration de la ville pour changer la météo. Résolution du problème selon lequel la section « Vie souhaitée » de la carte Zoi ne s'actualisait pas tout de suite après la sélection de « Vie de découverte de soi ». Correction du problème selon lequel les bébés des familles inactives ne se chargeaient pas correctement après le déménagement de leur famille. Correction du problème selon lequel les paramètres de vieillissement n'étaient pas appliqués aux nouveaux Zois créés. Résolution du problème selon lequel le statut relationnel principal ne se mettait pas à jour correctement après une tentative de divorce échouée, suivie d'une autre sélection relationnelle. Correction du problème selon lequel une même interaction apparaissait différemment sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Résolution du problème selon lequel l'interaction « Annoncer le divorce » n'apparaissait pas pour les enfants qui n'étaient pas au courant du divorce de leurs parents. Correction du problème selon lequel les effets visuels liés aux goûts et aux aversions ne s'affichaient pas correctement lors des interactions liées à la préférence « Lavage de voitures ».

Interactions de carrière : Ajustement du salaire de l'avocat débutant. Résolution du problème selon lequel certaines interactions propres à un emploi n'affichaient pas les tags associés lors d'événements liés au programme en entreprise.

Simulations : Correction d'un problème lié à l'interaction « Préparer à manger ». Résolution du problème selon lequel la plupart des interactions (telles que « Ramasser » ou « Organiser ») n'étaient pas disponibles pour des cultures comme les pommes de terre et le maïs.

Personnages : Correction d'un problème qui empêchait le bon affichage des sourcils et des barbes sur les Zois d'âge moyen ou plus. Fin d'un problème qui, dans l'édition détaillée, entraînait un positionnement trop éloigné du gizmo du mention du Zoi pour certaines actions.

Construction : Résolution du problème selon lequel les Zois ne pouvaient pas utiliser les escaliers installés dans les pièces comportant des plateformes surélevées. Correction du problème selon lequel le fait de passer en mode construction dans la propriété Maison Hangyeol, puis de revenir au jeu vidéo rendait les portes inutilisables. Correction du problème selon lequel le fait de quitter le mode construction après avoir appliqué un préréglage de propriété de base provoquait parfois le plantage du jeu vidéo. Résolution du problème selon lequel le fait de fermer l'IU lors du chargement d'une texture personnalisée provoquait l'affichage de l'icône de texture en blanc. Correction du problème selon lequel la suppression des maillages d'objets créés à l'aide de l'imprimante 3D laissait des entrées fantômes dans la liste. Fin du problème selon lequel certains filtres de mobilier étaient mal classés. Correction du problème selon lequel l'application d'une texture personnalisée à un mur d'escalier provoquait un mauvais affichage de certaines parties de la texture. Correction du problème selon lequel, après modification de l'apparence d'un escalier, la liste des matériaux dans le menu « Couleur et matériau » ne se mettait pas à jour en fonction de la nouvelle apparence

IU/expérience utilisateur d'InZoi : Correction d'un problème avec le menu « Modifier l'arbre généalogique ». Fin du problème selon lequel certaines actions entraînaient la disparition de l'IU dans le jeu vidéo.

Canvas : Correction d'un problème « Code d'erreur : VERT » qui empêchait les joueurs de se connecter à Canvas.

Divers : Correction de fautes de frappe et de descriptions inexactes.

Plantages : Correction d'un problème qui provoquait parfois des plantages au lancement du jeu ou de la sélection d'une propriété. Mesure concernant les crashs GPU pouvant survenir dans certaines conditions. [Lorsque vous utilisez un GPU NVIDIA RTX série 40 (architecture Ada Lovelace) ou supérieur avec la fonction « Planification de GPU accélérée par le matériel » désactivée, des crashs peuvent survenir de manière intermittente. Une fenêtre contextuelle a été ajoutée pour guider l’activation de cette fonction.]