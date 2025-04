Pendant 20 longues années, Les Sims a régné en maître dans le domaine de la simulation de vie. La concurrence se prépare et le premier à s’être jeté à l’eau est inZoi. Un rival sud-coréen qui s’est lancé en accès anticipé, voire peut-être un peu trop anticipé. Le contenu à sa sortie est très chiche, beaucoup de fonctionnalités manquent à l’appel et des améliorations sont attendues côté gameplay pur. Résultat, la majorité des joueurs ont déserté le jeu, mais les équipes ne comptent pas en rester là. inZoi Studio a revu sa feuille de route pour déployer de plus petites mises à jour, mais plus régulières avant d’améliorer plus rapidement le jeu. C’est donc un nouveau patch avec des changements réclamés par la communauté qui est maintenant disponible au téléchargement.

Une nouvelle mise à jour pour InZoi

Pour les grandes nouveautés, il n’y a pas de secret, il faudra attendre le mois prochain. Les mods, les codes de triche, le système d’adoption et les améliorations des relations sociales sont pour l’heure toujours prévus en mai. En revanche, les équipes ont promis de déployer plus de mises à jour moins copieuses d’ici là afin de régler les problèmes les plus urgents. Ce nouveau patch d’inZoi vient donc répondre à plusieurs demandes des joueurs, notamment quant à la caméra du mode construction, jusqu’alors fastidieuse. Désormais, les contrôles ont été améliorés et une caméra libre a été implémentée dans ce mode.

Un gros travail a également été effectué quant aux projections d’ombres afin d’améliorer le rendu global d’inZoi. Une bonne poignée bugs divers et variés ont également été corrigés pour l’occasion, tout comme certains soucis provoquant des crashs du jeu. Vous pouvez retrouver la liste complète des changements de la nouvelle mise à jour d’inZoi avec les patch notes suivantes :

Aperçu de certains changements d'ombre ©inZoi Studio

Patch notes de la nouvelle mise à jour d'inZoi

Mise à jour du gameplay

Amélioration de la caméra par défaut en Mode Construction et ajout d'une caméra libre Caméra par défaut – amélioration de la maniabilité pour les déplacements et rotations de la caméra Caméra libre – ajout d'une caméra libre en Mode Construction, idéale pour les joueurs habitués au contrôle WASD



Amélioration de l'apparence des personnages en jeu : mise à jour de la projection des ombres Des effets de projection d’ombres ont été appliqués aux lampadaires extérieurs et aux lumières intérieures, offrant une expérience graphique plus naturelle et réaliste.)



Activation des ombres des lampadaires

Effet : À la tombée de la nuit, des ombres apparaissent sous les lampadaires, rendant les personnages et les environnements plus naturels et immersifs. Tous les lampadaires de la ville ont la projection d’ombres activée par défaut.

Application : Cette fonctionnalité est activée par défaut

Vous pouvez l'activer/désactiver dans : Options > Graphismes > Personnalisé > Ombres des lampadaires

Impact sur les performances d'inZoi : Une légère baisse de performance peut survenir la nuit lorsque les ombres sont générées par les lampadaires

Activation des ombres pour l’éclairage des meubles

Effet : Des options de projection d’ombres ont été ajoutées pour certaines lumières intérieures, comme les plafonniers et lampes sur pied. Lorsqu’elles sont allumées, des ombres réalistes sont projetées en fonction de la direction de la lumière. (Cette amélioration renforce considérablement l’ambiance et l’immersion, rapprochant les visuels en jeu de ceux du Studio de Création.)

Application : Désactivée par défaut. Activez individuellement l'ombre en sélectionnant la lampe concernée en Mode Construction

Mode Construction (I) > Sélectionner lumière > Ombres d'éclairage (Désactivé) > Activer

Impact sur les performances : Activer plusieurs ombres proches peut entraîner une baisse de performance notable

Option d’ombres réalistes

Effet : Une nouvelle option permet d’augmenter la qualité des ombres. Une fois activée, les ombres sont plus nettes et détaillées, améliorant le réalisme visuel global.

Application : Désactivée par défaut. Accès via : Options > Graphismes > Préréglages > Personnalisé > Ombres réalistes (Désactivé) > Activé

Impact sur les performances : Cette option peut affecter les performances de jeu. Ajustez-la selon votre configuration

Corrections de bugs d'inZoi

Gameplay

Correction d’un problème empêchant la reprise de la partie. (Le jeu ne sauvegardait pas correctement dans certaines conditions, empêchant les joueurs de reprendre leur partie.)

La durée de vie d’un Zoi change désormais à chaque reprise de partie, évitant les décès répétitifs au même âge

Correction d’un problème empêchant les Zois de mourir immédiatement lors d’incendies ou d’utiliser les escaliers/extincteurs

Correction de la disparition d’objets après restauration d’un terrain par défaut.

Résolution d’un bug empêchant le remplacement de portes/fenêtres verrouillées après modification de la hauteur de plateforme dans les appartements

Ambitions/Objectifs

Correction d’un bug empêchant certains objectifs de l’ambition « Vilain notoire » de se valider dans inZoi

Résolution de bugs de comptabilisation pour certains objectifs des ambitions « Quête de l’amour » (Partenaires amoureux, Chouchou de la nation)

Correction de la comptabilisation des objectifs « Philanthrope » dans l’ambition de contribution communautaire

Correction du texte d’affichage du prix du terrain pour l’ambition « Réussite financière » La progression dans cette ambition est déterminée uniquement par la valeur du terrain, sans prendre en compte le mobilier ou les bâtiments après un déménagement. Le texte en jeu a été ajusté pour mieux refléter cette condition.



Carrière et interactions

Correction d’un bug empêchant l’accès au 3e niveau de certaines carrières non interactives (type « rabbit hole ») Résolu dans Dowon et Bliss Bay : les points d’expérience ne s’accumulaient pas correctement après le 2e rang

Suppression de la condition de Karma pour interagir avec les animaux (nourrir les chats et pandas) Cette interaction était auparavant disponible uniquement après avoir atteint un certain niveau de Karma. Les joueurs peuvent désormais nourrir les animaux à tout moment.

Correction d’un bug bloquant les interactions sociales lorsque les Zois étaient dans un véhicule

Interface utilisateur (UI/UX)

Amélioration du tri : les foyers créés par les joueurs apparaissent désormais en haut de la liste

Correction d’un bug rendant les Zois inactifs et masquant l’interface durant l’artisanat de meubles

Correction de l’incohérence entre les contrôles affichés à l’écran et leur fonctionnement réel pour le mouvement vertical de la caméra Les touches de mouvement vertical ont été inversées pour correspondre à l’interface : E = Haut / Q = Bas

Correction du comportement anormal du survol de la souris après l’utilisation de certaines fonctions dans la fenêtre de téléversement de Canvas

Canvas

Correction d’un bug empêchant le téléversement d’accessoires créés avec l’outil d’impression 3D d'inZoi sur Canvas

Stabilité

Correction de crashs pouvant survenir dans certaines conditions spécifiques

Ajout d’une alerte de crash pour les processeurs Intel 13e et 14e génération Cette alerte signale un risque potentiel de crashs avec les processeurs Intel de 13e et 14e génération.



Source : inZoi Studio