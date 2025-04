Krafton vient de déployer une nouvelle mise à jour pour InZOI sur PC via Steam. Ce patch du 29 avril 2025 ne se contente pas d’ajouter du contenu. Il améliore aussi plusieurs aspects du gameplay pour offrir une expérience plus fluide et agréable. Que vous soyez fan de construction ou accro à la personnalisation, il y a de quoi se réjouir.

Des nouvelles coiffures, vêtements et accessoires sur inZOI

Commençons par l’essentiel pour InZOI : la personnalisation des personnages. Avec ce patch, l’outil « Créer un Zoi » s’enrichit de nombreuses options. Trois nouvelles coiffures courtes font leur apparition. C’est peu, mais ça suffit à varier les looks. Côté vêtements, on note l’arrivée de deux hauts, un bas, trois types de chaussettes, et pas moins de neuf modèles de bas. Cela permet de mieux habiller ses Zois selon son style. Les accessoires ne sont pas en reste. Quatre chapeaux, une paire de lunettes et cinq objets pour les cheveux sont désormais disponibles. Et pour les adeptes du détail, deux nouveaux styles de cils viennent compléter l’ensemble. En bref, plus de choix, plus de liberté, et donc plus de fun.

Les constructeurs vont avoir de quoi s’amuser. Le patch de inZOI ajoute 25 nouvelles textures pour décorer murs, sols, plafonds et toitures. Ces éléments permettent de varier les ambiances et de sortir des sentiers battus. Autre ajout notable : quatre modèles d’escaliers courts, parfaits pour construire avec plus de souplesse. Mais ce n’est pas tout. Treize nouvelles portes et seize fenêtres font leur entrée. Elles sont proposées dans différentes tailles et styles, ce qui élargit nettement les possibilités architecturales. Un nouveau bandeau dans le menu principal met en avant ces ajouts, histoire de ne pas passer à côté.











Des ajustements bienvenus pour le gameplay

Au-delà du contenu, cette mise à jour corrige quelques points qui pouvaient frustrer. Premier exemple : la saleté. Jusque-là, les terrains devenaient sales trop vite. Cela nuisait au rythme du jeu. Ce souci est désormais réglé sur inZOI. Le taux de pollution a été nettement ralenti. Krafton envisage même une option pour la désactiver totalement dans une prochaine mise à jour.

Autre amélioration : la gestion des émotions. Avant, les Zois changeaient d’état émotionnel trop rapidement. Désormais, un changement ne se produit que si une émotion atteint un score de 2 ou plus. Le résultat : des transitions plus naturelles et moins brusques. La restauration de la faim avec la nourriture de rue a aussi été ajustée. Les Zois auront moins souvent l’estomac vide. Une bonne nouvelle pour la fluidité du gameplay.

Comme à chaque mise à jour, Krafton a corrigé une série de bugs sur inZOI. Voici les principaux points à retenir :

Les personnages masculins peuvent enfin manger de la nourriture de rue en étant assis.

Un bug bloquant l’envie de manger du tteokbokki a été résolu.

L’apparence du visage reste fidèle à celle définie dans l’éditeur.

Des soucis liés aux escaliers et aux modèles de terrains ont été corrigés.

Les sauvegardes fonctionnent même si le chemin du fichier contient des caractères spéciaux.

Enfin, plusieurs optimisations ont été faites pour éviter les gels ou ralentissements. La localisation des textes a également été revue dans plusieurs langues.

Source : Krafton